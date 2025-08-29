El departamento de salud de Sagunt recorta 20 días la espera quirúrgica

La espera para someterse a una intervención quirúrgica en el departamento de salud de Sagunt es la mitad que el promedio del resto de áreas sanitarias de la Comunitat Valenciana. Así lo revela el último informe de la Conselleria de Sanitat que, con datos de principios de este verano, estima que la demora media para los pacientes del Camp de Morvedre y l'Alt Palància es de 39 días, por los 80 que alcanza en el conjunto de la sanidad pública valenciana. Además, son 20 menos que a principios de año.

Ana Peiró, gerente del departamento de salud de Sagunt. / Daniel Tortajada

En esta comparativa, el departamento que dirige Ana Peiró es el segundo más rápido en realizar las operaciones programadas, solo por detrás de Elx-Crevillent, que lo hace con una demora media de 35 días. El área de Requena se queda en la tercera posición con 40 días, mientras que los retrasos más abultados se registran en Castelló y los hospitales generales tanto de Alacant como de Elx, donde se alcanzan los 135 días, siempre según los registros oficiales de la Conselleria de Sanidad.

Pacientes en espera

Otra variable de este trabajo estadístico, que el anterior Consell actualizaba mensualmente mientras el actual opta por hacerlo de forma semestral, apunta al número de pacientes en lista de espera quirúrgica, que en Sagunt superan los 1.500. A principios de este 2025, eran 300 más y hace un año apenas superaban los 1.450. Del total en junio del presente ejercicio, más de 1.200 acumulan una demora por debajo de los tres meses, más de 200 esperan seis meses y solo 88 tenían pendiente su intervención desde hace más de medio año.

Más allá de esta visión global, las especialidades que tienen más pacientes pendientes de operación son los de oftalmología (582) y cirugía ortopédica o traumatología (437), mientras que la ginecología (28) y la cirugía general (27) presentan los mejores números. Este estudio también presenta sus resultados por patologías, que, en el caso de Sagunt, la que más personas están a la espera de intervención son las que padecen cataratas (588). Pese a esta cantidad, la demora media apenas supera el mes.

Fimosis

Por contra, la fimosis es la que ocupa el dudoso honor de ser la que más espera requiere en el departamento de salud de Sagunt con 68 días, seguido de los 57 para la extirpación de amígdalas o adenoides. Las hernias inguinales y la colecistectomía, que trata la vesícula biliar, son las patologías que más rápido pasan por el quirófano, una vez que se diagnostica, según siempre la información que maneja la Conselleria de Sanitat.