Un encierro con caballos será la novedad de la semana taurina de Torres Torres

Un encierro campero será la principal novedad de la semana taurina de Torres Torres, que arrancaba este jueves con el tradicional xupinazo y el primer toro embolado.

El acto, que se tiene previsto para el próximo sábado por la mañana a las 12 horas y que será el preludio a la entrada de ganado, supone una "recreación del recorrido que realizaban las reses por las cañadas de Torres Torres. Se hará la senda de la trashumancia", explicaba el alcalde, Javier Peris.

Entrada de Caballos

Se trata de una entrada de caballos y cabestros (mansos) por una ruta perimetral del pueblo, que ya está definida. Los caballistas serán los encargados de guiar a los amimales durante el recorrido que saldrán de la plaza, da la vuelta, sube cerca del castillo y baja hasta la carretera, contaba el mandatario.

Por lo que respecta a la semana taurina, habrá toros y vacas hasta el próximo domingo, un toro embolado cada noche, la entrada a las 14 horas y la exhibición de ganado a partir de las 18 horas.

Programa

Los festejos taurinos serán la antesala a las fiestas patronales de Torres Torres, en honor a la Mare de Déu de la Llet y la Vallivana, que darán su pistoletazo de salida el próximo 2 hasta el 10 de septiembre. Los juegos infantiles abrirán la programación, mientras que el 3 habrá una actuación de magia y el 4 parque infantil. El 5 de septiembre se celebrará la cabalgata, uno de los actos más vistosos por su colorido, que culminará con noche de Dj. El 6 tendrá otra cita a destacar con la noche de play backs y el 7 dará inicio a los actos religiosos con la ofrenda de flores a la virgen y por la noche, el tradicional baile del mantón, una de las citas más destacadas de las fiestas de Torres Torres, amenizado por la orquesta Pompeya.

La procesión de la Mare de Déu será el 8, con el broche de la orquesta Bella Dona, mientras los actos en honor a la Vallivana serán el 9, y el 10 se pondrá el fin de fiesta con una actuación musical.