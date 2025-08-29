El Ministerio de Sanidad elige Sagunt para su programa contra la obesidad infantil
Patios Abierto En Plan Bien llega a la capital del Camp de Morvedre para fomentar los hábitos de vida saludable entre la población escolar
El Ministerio de Sanidad puso en marcha hace poco más de dos años y medio el programa Patios Abiertos En Plan Bien en el marco del Plan Estratégico para la Reducción de la Obesidad Infantil. Lo hizo a través de la Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social (CSAI), que para el próximo curso ha eligido Sagunt para desarrollar sus actividades.
Sin información por parte del ayuntamiento, la llegada de esta iniciativa se ha destapado por la contratación del organismo estatal de una empresa colaboradora que será la encargada de desarrollar las actividades en la capital del Camp de Morvedre. Se trata de Hozona. Ocio, Gestión y Recreación Deportiva, que resultó la adjudicataria por algo más de 35.000 euros, según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV.
Talleres
Entre los servicios que deberá prestar esta empresa de La Cartuja de Monegros, Huesca, durante el próximo curso destacan acciones de difusión en los centros escolares, sesiones grupales de actividad física, talleres saludables tanto para la población infantil como para las familias, así como la coordinación de todas estas acciones y una posterior evaluación sobre los resultados del trabajo.
Según se explicó durante la presentación de esta iniciativa, con la presencia de la entonces ministra de Sanidad, Carolina Darias, este programa se prolongará en toda España hasta 2030 y está ideado como una hoja de ruta que facilitará que los niños y niñas crezcan sanos, sin que su origen social o territorial sea una barrera. Con el objetivo de llegar a medio millón de escolares, este Patios Abiertos En Plan Bien cuenta con la colaboración del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.
Vida saludable
En su apuesta por fomentar los estilos de vida saludables en la infancia, esta iniciativa aboga por aumentar la oferta de ocio activo educativo en horarios y periodos no lectivos, reducir las desigualdades en salud y bienestar y generar espacios que promuevan la sociabilidad y la cohesión social.
Dinamización
El programa destinado a dinamizar los patios e instalaciones de los centros pretende combatir la obesidad infantil, para que la tasa de exceso de peso deje de ser el doble en los casos de niños y niñas en situaciones de pobreza.
