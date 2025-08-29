Las privatizaciones en la empresa de Sagunt provocan críticas
El gobierno local confirma a Compromís que la SAG recurre a externalizaciones por falta de conductores y por motivos económicos
La reanudación de la actividad política en el Ayuntamiento de Sagunt, que prepara su sesión ordinaria del pleno para la próxima semana, ha reavivado la polémica por las "privatizaciones" en la SAG. La encargada de confirmar esta externalización de servicios fue la portavoz de Compromís, Maria Josep Picó, con sus preguntas al concejal de Medio Ambiente, Jorge Vidal, en la comisión de Diseño Urbano, Ecología e Infraestructuras.
"El equipo de gobierno -apunta el secretario local de los valencianistas, Albert Llueca- nos ratificó que se recurre a una empresa para la limpieza de contenedores, durante los fines de semana, por la falta de conductores. Para la recogida de residuos sólidos urbanos en determinados diseminados, en este caso por motivos económicos, también se utiliza esta fórmula".
Concretamente y según ha podido saber Levante-EMV, Reciclamas, empresa con sede en Náquera, ha resultado adjudicaría por parte de la Sociedad Anónima de Gestión (SAG) de un contrato presupuestado en 146.000 euros con una duración de un año para el refuerzo durante los fines de semana en la recogida y transporte de residuos urbanos de la fracción resto hasta la planta de transferencia que la empresa municipal de Sagunt tiene en el polígono Sepes. FFC Medio Ambiente fue la otra firma que se interesó por este procedimiento.
Recogida de basura en diseminados
Otro servicio transferido recientemente es la recogida de la basura en las zonas colindantes con los términos municipales de Faura y Puçol por poco menos de 49.000 euros al año. La empresa beneficiaria es Técnicas y Tratamientos Medioambientales (Tetma), que fue la única que presentó oferta.
Llueca apunta que "somos conocedores de que estos no son los únicos servicios privatizados por este equipo de gobierno, según nos han hecho saber trabajadores de la empresa pública. Vamos a pedir un informe detallado de todas las externalizaciones, porque pensamos que la SAG tiene que centrarse en ofrecer el mejor servicio en la ciudadanía y no en obtener beneficios económicos. Una empresa pública -añade el dirigente de Compromís per Sagunt- debe promover la contratación de más empleados en condiciones dignas para ser eficiente".
Líneas rojas
Los valencianistas señalan que, "en un ámbito tan sensible, que está al frente de las preocupaciones y prioridades de la ciudadanía, como es la limpieza urbana, queremos servicios públicos y de calidad". Ya en el plano más estrictamente político, Llueca apunta que "siempre se nos ha señalado como proclives a las privatizaciones, pero, curiosamente, una vez estamos fuera del gobierno es cuando más externalizaciones se están produciendo en la empresa pública. Parece que EU le permite todo al PSOE para mantenerse en el poder. ¿Dónde están sus supuestas líneas rojas?".
