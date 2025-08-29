Sagunt busca inquilinos para 11 puestos de sus mercados interiores

La concejalía de Comercios y Mercados de Sagunt ha abierto la convocatoria para ocupar 11 puestos vacantes en sus mercados interiores.

Seis son el Port, con superficies entre 5,5 y 18,5 metros cuadrados y cánones anuales que oscilan entre 144 y 485 euros. Mientras que la mitad de los espacios disponibles debe estar destinada a pescaderías, el resto está condicionado al cumplimiento del mix comercial, así que se admiten actividades deficitarias en el mercado del Port de Sagunt, que no estén contempladas o que ofrezcan productos superespecializados.

Restauración

En el núcleo histórico se ponen a disposición de los interesados cinco puestos de algo más de 15 metros cuadrados y un canon de 402 euros anuales.

Mercado interior de Sagunt. / M.M.C.

Tres deben estar destinados a restauración/barra/gourmet y los otros dos a actividades deficitarias, según el pliego de condiciones al que ha tenido acceso Levante-EMV.