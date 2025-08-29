Acción ciudadana, diversión y conocimiento vuelven a unirse en Sagunt

“Hagamos de la ciudadanía activa un espacio de encuentro, diversión, conocimiento y acción.” Esta idea, que resume el espíritu del proyecto, ha vuelto a inspirar —un año más— al Ayuntamiento de Sagunt para poner en marcha las Escuelas de Ciudadanía, una iniciativa de la Concejalía de Juventud e Infancia que lleva más de 20 años persiguiendo la dinamización social y cultural de menores y jóvenes.

El período de inscripción para esta propuesta formativa y participativa, pensada para fomentar el aprendizaje, el compromiso social y el desarrollo colectivo, comenzará el 3 de septiembre y estará abierto hasta el 3 de octubre. La tramitación será telemática a través de la plataforma de inscripción en línea . Asimismo, las personas interesadas en participar en este programa pueden ampliar la información en el Casal Jove de Sagunt y en el de Port de Sagunt, así como a través del espacio virtual dedicado a la juventud local www.saguntjove.es .

Distintos grupos

Organizados por edades, los grupos de participación, buscan ayudar a tomar conciencia sobre el valor de la comunidad y la importancia de la participación de cada individuo en la vida sociocultural como ciudadanía activa a través de actividades lúdicas, demostrando que compromiso comunitario y diversión pueden ir de la mano.

Póster dedicado al grupo de participación Dinakids. / Ayuntamiento de Sagunt

El primero de los grupos es el Dinakids, dirigido a menores de 8 a 11 años. Está vinculado al Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia y pretende, a través de la diversión, acercar a los y las participantes al conocimiento de los derechos de la infancia y a participar activamente en cuestiones locales que les afectan. Para conseguirlo, en este primer grupo de participación realizarán —cada sábado de 16 a 18 horas— una amplia variedad de actividades que van desde juegos a talleres o salidas grupales.

Por su parte, y con el mismo horario de reunión que los anteriores, los HR son un grupo de personas de 1º y 2º de la ESO que llevan a cabo dinámicas, salidas y convivencias, así como actividades de implicación social y cultural. Asimismo, realizan una labor de intermediación con sus institutos en los grupos de primero y segundo de la ESO llevando información y recogiendo iniciativas.

Por otro lado, los Corresponsales son un grupo formado por alumnado de 3º y 4º de la ESO. Estos grupos siguen la misma dinámica que los HR, sirviendo como intermediarios con sus centros educativos y durante el curso realizando diversas acciones de conocimiento de algunos aspectos de la vida social y cultural, que luego les permite poner en marcha un proyecto o iniciativa. Para ello comparten un planning similar a los grupos mencionados con anterioridad, realizando salidas, dinámicas de grupo y convivencias. En este caso, el grupo cuenta con dos días de reunión, el primero de ellos en Sagunt los viernes de 17.30 a 19.30 horas y en Port de Sagunt los sábados de 16 a 18 horas.

Anuncio del grupo de participación EMA16. / Ayuntamiento de Sagunt

Luego está el grupo EMA16, compuesto por mayores de 16 años, que a través de acciones dinámicas y lúdicas trabajan en un proyecto local de interés sociocultural que desarrollan ellos mismos. Se reúnen en Sagunt los viernes de 17.30 a 19.30 horas y en Port de Sagunt los sábados de 16 a 18 horas.

Por último, el grupo Volser está dirigido a jóvenes de 18 a 30 años que desean participar como voluntarios en diferentes actividades no lucrativas organizadas por la Concejalía de Juventud e Infancia. Estos, del mismo modo que los EMA16 se reúnen los viernes y sábado por la tarde.