Sagunt volverá a la carga con la finalización de la Vía Verde al Port

Sagunt cogerá el testigo a los cronistas del Camp de Morvedre y volverá a solicitar a la conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que contemple la finalización de la Vía Verde en Port de Sagunt. El ayuntamiento se sumará a la petición del colectivo de investigadores de la comarca, aunque son varias las veces que la institución ha cursado esta solicitud. La última fue a la exconsellera Salomé Pradas durante la inauguración del tramo de Albalat dels Tarongers-Sagunt, tal y como recordaba el concejal de Movilidad Urbana de la capital del Camp de Morvedre, Javier Raro.

"Durante la pasada legislatura, la respuesta de la conselleria siempre fue que 'no está entre sus prioridades'", comentaba el edil socialista, quien precisaba que "nosotros no vamos a tirar la toalla y volveremos a insistir, como siempre hemos hecho".

Además de la petición verbal a Pradas, el pleno aprobó por unanimidad una moción de IP en marzo de 2024 en la que todos los partidos reivindicaban la continuidad de esta senda ciclopeatonal hasta el Port, lamentando su trazado solo hasta el núcleo histórico, como ahora se ha previsto. Su posición quedó clara en ese momento, que la vía se prolongue hasta el Port de Sagunt «respetando lo máximo posible el trazado original» de la vía ferroviaria.

Un tramo de la vía verde a Sagunt. / Daniel Tortajada

La moción era muy crítica con el trazado diseñado que, a tenor de lo que recogía el documento, "no respeta en absoluto el recorrido histórico". Desde el gobierno local continúan pensando en lo mismo y mantienen intactas sus pretensiones. "No tiene sentido que se quiera recuperar la vía de Ojos Negros y que quede fuera del proyecto el tramo final de este recorrido, que es la llegada del tren al Puerto. La iniciativa queda completamente coja y no es fiel a la historia".

Historia

Cabe recordar que la vía ferroviaria de Ojos Negros tenía como objetivo final llevar el mineral de las minas turolenses hasta el embarcadero que la Compañía Minera de Sierra Menera tenía en el Port de Sagunt . Por lo que, para poder hablar de finalización de esta vía verde tendrá que llegar a su destino original que le dio sentido, apuntaron en su momento desde IP.

Por otro lado, desde el ayuntamiento se insiste en que otro de los objetivos es poner en valor el legado industrial del que forma parte este recorrido, que tal y como está planeado, no lo hace, apuntaba el edil del gobierno.

Raro avanzaba que la alternativa ya está en manos de la conselleria y que fue propuesta por CC OO y la Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto Sagunto (Apips) y apoyada por todos los grupos del pleno. Esta opción cruzaría la N-340 para luego dar el salto a la AV-23, el polígono Camí la Mar, hasta la Vallesa, y una vez llega al Port de Sagunt cruzaría las vías del tren hasta la rotonda de las vagonetas y de ahí al mar, explicaba Raro. "Algunos tramos, como el carril bici de la zona de Ferrodisa, ya están hechos. Ahora faltan las conexiones, ya que varios segmentos del recorrido han desaparecido. Sin embargo, es posible hacer un itinerario lo más fiel al de entonces y en este vamos a seguir trabajando e insistiendo".

Petición cronistas

Ahora, son los cronistas los que vuelven a sacar a la palestra este proyecto sin finalizar y piden que no se quede en un cajón, una petición que según el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, tras ser consultado al respecto, no quedará en saco roto, tal y como han avanzado desde este colectivo de investigadores a Levante-EMV. Sin embargo, Moreno también ha trasladado al colectivo que no es un plan de competencia local y que está en manos de la Generalitat.