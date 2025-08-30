Benifairó presenta su nuevo plan de control de colonias felinas

Los desafíos asociados a las poblaciones felinas urbanas dejarán de representar un problema en Benifairó de les Valls. Al menos, ese es el objetivo que persigue el ayuntamiento con el lanzamiento de su nuevo plan de control de colonias felinas, una iniciativa con la que esta localidad del Camp de Morvedre busca gestionar de manera adecuada y ética esta realidad, garantizando el bienestar de los animales y evitando posibles conflictos en el entorno social.

Desde el ayuntamiento, se ha desarrollado un manual de acción centrado en los conocidos como gatos ferales o asilvestrados, es decir, felinos que no cuentan con un responsable legal y que no se dejan manipular, pero que, a su vez, están plenamente adaptados al entorno y presentan comportamientos territoriales.

Seis colonias felinas

La situación conflictiva surge cuando estos animales se agrupan y forman las denominadas colonias felinas: conjuntos de gatos callejeros que mantienen vínculos entre sí y que habitan en libertad en espacios públicos o privados. En este caso particular, dichas colonias se localizan en zonas urbanas.

Imagen de archivo de un gato perteneciente a una colonia felina. / Perales Iborra

Y es que, tal y como se detalla en el documento recientemente publicado, el consistorio tiene constancia de la existencia de un total de seis colonias felinas en el municipio. Su localización, junto con el censo aproximado de cada una, ha sido recogida en una tabla informativa que acompaña al manual. Estas colonias se encuentran distribuidas en diversos puntos de la localidad, concretamente en las siguientes zonas: Motor Aguas Potables, Balsa Patos, el parque situado en el cruce de la carretera del Tabalet con el Camino del Pla, las inmediaciones del colegio en la calle Mònica Badenes, la intersección entre las calles València y Juan José Alcázar, y finalmente, en la zona de Palacio-Mayor, en la calle Mayor.

En relación con esta información, el departamento encargado del desarrollo de esta iniciativa ha comunicado que el plan de actuación se aplicará a todas las colonias felinas del municipio de Benifairó de les Valls. No obstante, se ha recalcado que, en ningún caso, se atenderán gatos que provengan de particulares. "En los casos en los que se detecten gatos perdidos o abandonados, se procederá a intentar localizar a su responsable legal y, si esto no fuera posible, se valorará su inclusión en un proceso de adopción", así lo recoge el escrito oficial presentado por el consistorio.

Captura, esterilización y retorno

Con la mirada puesta en el bienestar de los gatos ferales, la prevención de problemas de salud pública y la convivencia con los vecinos, las actuaciones de este plan se centran en cuatro aspectos fundamentales, actuación sobre las colonias felinas, el manejo ejercido por el voluntariado sobre la población felina, el programa CER (captura, esterilización y vuelta), y finalmente sobre la población en general mediante la formación y la difusión.

Según se apunta en el apartado relacionado con los métodos de actuación, "los programas CER son la mejor herramienta para controlar la población y mejorar la salud de las colonias urbanas de gatos, evitando la sobrepoblación y comportamientos agresivos. Requieren compromiso, la esterilización de al menos el 50 % de la colonia y un seguimiento constante". Los gatos se capturarán con jaulas trampa, se esterilizarán y se marcarán, y luego se retornan a su colonia, donde serán cuidados por personas responsables que les proporcionan alimento, agua y atención veterinaria.

El objetivo principal es garantizar que los gatos ferales cuenten con buenas condiciones higiénico-sanitarias, estén censados, identificados y reciban cuidados adecuados, incluyendo alimentación, agua, cobijo y asistencia veterinaria.

Colonias felinas. / JUANI RUZ

Indefinido y rectificable

Así, el plan municipal se enmarca dentro de una política de respeto y protección de la vida animal, poniendo especial énfasis en el control de la población felina, la supervisión de sus puntos de alimentación, la mejora de las condiciones sanitarias y la capacitación de los voluntarios y responsables encargados de las colonias felinas. Desde el consistorio se ha animado a participar a todo aquel interesado, ya que "la protección de los animales depende en gran medida de la acción de la administración, pero también requiere la colaboración y participación de personas que desenrollan acciones voluntarias en beneficio de la sociedad".

Este plan tendrá una duración indefinida para lograr los objetivos fijados. A pesar de ello, en cualquier momento que se considere necesario, será posible hacer una revisión del Plan de Control y Gestión Ética de Colonias Felinas Urbanas de Benifairó de les Valls.