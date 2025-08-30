Cuatro años de cárcel para el conductor que atropelló mortalmente a dos personas en Sagunt

El conductor que acabó con la vida de dos operarios de carretera en la AP-7 a la altura de Sagunt ha sido condenado a cuatro años de cárcel por dos delitos de homicidio imprudente y otro contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. Esta pena va acompañada de una indemnización que supera los 530.000 euros a los familiares de los hombres de 46 y 23 años que murieron en el acto como consecuencia del impacto de la furgoneta que manejaba "de manera errática" el condenado.

Los hechos se remontan a octubre de 2022, poco después de las 22.30 horas, cuando el hombre de 34 años, con antecedentes penales por tráfico de drogas, conducción temeraria y un delito de lesiones, "realizó un adelantamiento colisionando con el espejo retrovisor de un camión, que era conducido de la debida forma", según recogen dos pronunciamientos judiciales.

Sin que el conductor se detuviera ni aminorara la marcha, pocos metros después, concretamente en el punto kilométrico 473, fue donde "circulando a una velocidad de 142 kilómetros por hora, en una zona con el límite en 80 km/h, colisionó con los conos que estaban colocando los trabajadores de mantenimiento de carreras en una zona debidamente señalizada y acotada".

"Brutal atropello"

La furgoneta también impactó en la parte trasera del vehículo que utilizaban los fallecidos, que posteriormente fueron arrollados y "murieron a raíz de las graves lesiones ocasionadas por el brutal atropello". Desde la primera inspección ocular se determinó que los operarios habían señalizado "perfectamente" la zona, que presentaba "buena visibilidad" con un firme "seco y limpio".

Los agentes comprobaron que el conductor presentaba "ojos brillantes, conjuntiva enrojecida y pupilas dilatadas". Aprovechando que sufrió lesiones que obligaron a su traslado al Hospital de Sagunt y a la extracción de sangre con fines terapéuticos, el juez autorizó su análisis como parte de la instrucción del caso, cuyos resultados dieron positivo en cocaína, con una tasa de alcohol en sangre de 1,62 gramos por litro, cuando el límite legal es 0,5. Remitida la muestra al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona se confirmó la presencia de cocaína, éster metílico de la ecgonina, benzolicgonina y etilbenzoilecgonina.

Familiares personados

En el procedimiento judicial se personaron los padres y el hermano del operario más joven, así como la mujer, en representación también de su hijo de 10 años, la madre, los dos hijos de un anterior matrimonio y dos hermanos del hombre de 46 años.

Al vástago menor de edad es a quien le correspondió la indemnización más alta, casi 160.000 euros, mientras que otras rondan los 134.000, los 77.000, los 55.000, los 44.000 y los 28.000, en los que se suman las compensaciones por el perjuicio personal básico, el daño emergente y el lucro cesante.

Entre las secuelas que se acreditaron a través de informes médicos forenses se encuentran "un trastorno adaptativo a estrés psicosocial con reacción ansiosa depresiva, con un perjuicio moral por pérdida de calidad de vida de tipo moderado" en el caso de la mujer de uno de los fallecidos, así como "un trastorno por estrés postraumático grave" en los padres y hermano del otro operario.

Perjuicios

Lo que no quedó acreditado es que estas cuatro personas sufran "unos perjuicios que alteran el curso de su vida diaria de forma notoria y sustancialmente relevante en una intensidad mayor que el duelo inherente a la pérdida de un familiar cercano".

Lugar donde se produjo el atropello mortal. / Daniel Tortajada

También el consorcio provincial de bomberos reclamó con éxito algo menos de 468 euros por los gastos de su actuación. De estas cuantías se hizo cargo el responsable civil directo, que es la compañía aseguradora del vehículo, que las fue abonando de forma escalonada a lo largo del primer semestre de 2023.

La condena al hombre, que estuvo en prisión preventiva por estos hechos desde octubre de 2022 hasta julio de 2024, se amplió a la prohibición de conducir vehículos a motor durante 6 años, además de la pérdida de vigencia de su permiso.

Propietaria del vehículo

La primera sentencia de la Audiencia Provincial de València solo fue recurrida por la propietaria del vehículo que conducía el condenado, al ser declarada responsable civil subsidiaria. Con la oposición de la Fiscalia, la aseguradora y el conductor, la mujer defendió su "intervención mínima", ya que actuó "con la diligencia de un buen padre de familia, alquilando una furgoneta con la ITV en vigor, en buen estado de conservación y convenientemente asegurada con amplias coberturas, contando incluso con un sistema de localización GPS, cuya puesta a disposición judicial incluso alcanzó a clarificar los hechos". Sostuvo también que se limitó a arrendar la furgoneta a quien se encontraba habilitado para su conducción.

Recurso rechazado

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que trató este recurso lo rechazó, ya que "no hay duda de la existencia de autorización por parte de la propietaria del vehículo y, por lo tanto, asumió la posibilidad de su uso y sus consecuencias, razón por la que entendemos que no concurren en este caso elementos de juicio suficientes para aplicar el Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor".