Exigen a Sagunt que acelere la sustitución de los contenedores

La Asociación Vecinal La Victoria del Port de Sagunt se ha hecho eco de "numerosas quejas" por el estado que presentan los contenedores de basura y ha reclamado, tanto al ayuntamiento como a su empresa de aseo urbano, la SAG, que aceleren la mejora y sustitución de estos elementos.

Un vecinocon dificultades para tirar la basura. / AV La Victoria

Esta situación, que, "lejos de mejorar, ha ido empeorando mes a mes", evidencia, según el colectivo vecinal, la "dejadez" municipal respecto a la recogida de residuos sólidos urbanos. Entre las incidencias detectadas en el parque de contenedores, desde La Victoria se apunta a que "la mayoría es por no poder abrir la tapa del contenedor al estar averiado el mecanismo de apertura o porque la tapa no abre al tropezar el propio pedal con la acera".

Sin respuesta

Desde la asociación lamentan que las quejas "no hayan tenido respuesta" desde el consistorio, ni "se hayan arreglado o repuesto estos contenedores rotos. Esto provoca que la ciudadanía se vea obligada, en ocasiones, a dejar las bolsas de basura fuera del contenedor, con el consiguiente problema de insalubridad". Con deficiencias de este tipo "por todo el municipio", desde la Victoria señalan especialmente las avenidas Camp de Morvedre y Mediterréneo, donde la situación es "escandalosa".

Desidia

El colectivo vecinal, que recuerda que la SAG cuenta con un presupuesto de 17 millones de euros, exigen que se "dignifique el servicio de recogida de basura que ofrece a la ciudadanía que, en la actualidad, roza el tercermundismo. Tampoco se ha notado la subida en la tasa de basura puesto que, en lugar de mejorar la calidad del servicio, es evidente que el estado de dejadez, desidia y abandono a que nos somete la SAG ha ido a más".

En marcha

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Sagunt ya ha dado un paso en esta dirección con la licitación de un contrato de cerca de 2 millones de euros para sustituir cerca de 1.600 contenedores.