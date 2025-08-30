Varias incidencias retrasan y encarecen la red ferroviaria interior del puerto de Sagunt

La anhelada construcción del acceso por tren al puerto comercial de Sagunt está demostrando la complejidad de este tipo de infraestructuras.

Por una parte y bajo el impulso el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), las obras de los tres ramales de 5,6 kilómetros desde el Corredor Mediterráneo a la altura de Sagunt hasta el límite exterior de las instalaciones portuarias todavía están pendiente de las últimas actuaciones, según reconocían desde el organismo estatal. Estas fuentes confirmaban que "hasta finales de este año" estarían pendientes las telecomunicaciones e instalaciones de seguridad y señalización para dar por finalizada esta parte de la intervención, cuando, según las condiciones iniciales del contrato, deberían haber estado lista a finales de 2021.

Punto en el que se conectan las obras de ADIF y de la APV. / M.M.C.

Pero también la red interior está teniendo sus contratiempos, que han provocado un retraso en la finalización y un encarecimiento de su coste. La modificación más reciente recibió luz verde hace poco más de un mes, cuando el contratista obtuvo ampliaciones tanto en el plazo de ejecución como en el presupuesto. En el primer caso, fueron dos meses más que fijan el final de la intervención para el 29 de septiembre, mientras que en el segundo se añaden algo más de 610.000 euros, para que la inversión se estire por encima de los 16,1 millones de euros, según la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

Contratiempos

Los motivos que han llevado a estos cambios, según se precisa en el expediente, son la construcción de un nuevo paso sobre el canal de ArcelorMittal y la inclusión tanto de los recursos necesarios para la gestión de un material contaminado con hidrocarburos como de los elementos de accionamiento para los aparatos de vía. Una primera modificación del contrato, que se remonta a marzo de este año, ya prolongó cuatro meses el plazo de ejecución, aunque aquella vez sin sobrecoste.

Las razones de esa demora fueron el mismo canal de ArcelorMittal, que no estaba desviado ni cubierto, el cable de media tensión de Fertiberia y el desvío de maquinaria y personal en atención a la emergencia provocada por la dana del 29 de octubre del pasado año, según recalca la documentación. En cualquier caso, desde la Autoridad Portuaria de València (APV), que impulsa estas obras, confirmaron esta misma semana que la actuación estará acabada, como muy tarde, a principios de octubre.

Sobrecostes

Más allá de los tiempos, el nuevo sobrecoste de este proyecto eleva el gasto por encima de los 32,6 millones de euros, solo en la construcción, a los que hay que sumar las expropiaciones, los suministros de las obras, las reposiciones de los servicios y el seguimiento técnico. Las adjudicaciones originales se firmaron por algo menos de 27,7 millones de euros, aunque también es cierto que el presupuesto inicial entre ambas actuaciones superaba los 38,2 millones de euros.