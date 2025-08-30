A río revuelto, ganancia de constructores

Desde la Asociación Vecinal La Forja creemos que las nuevas concesiones urbanísticas hechas por nuestro ayuntamiento, con el incremento de la volumetría y densidad en los sectores 6 y 7, situados en la zona del barrio de Ferroland, es evidente que beneficia a unos pocos, los promotores, y va en detrimento de la mayoría.

Se amplía la volumetría y la densidad edificable a cambio de nada, en una zona ya de por sí tensionada y, en buena medida, urbanísticamente consolidada. Los servicios dotacionales, colegios, zonas deportivas, centros de asistencia sanitaria y zonas de esparcimiento se quedan como estaban, pero donde antes había proyectadas 325 viviendas, ahora se amplía a 700, lo que supone más coches y mas población. Vuelvo a repetir, sin ampliar el suelo dotacional.

El argumento o escusa que se nos da es que si no se accede a esta ampliación no construyen por qué no les es rentable. Desde la Asociación Vecinal la Forja, preguntamos, ¿rentable para quien? ¿Para las y los vecinos del barrio?, un barrio al que solo se le permite, en el mejor de los casos, tres alturas, y justo enfrente autorizan torres de 10 altura.

Frente común

Como Asociación vecinal hemos solicitado al Ayuntamiento de Sagunto la documentación y expediente para poderlo estudiar, pero la respuesta, hasta hoy, ha sido el silencio. ¿Quién nos asegura que esto mismo que se pretende hacer en estos solares, no se volverá a repetir en otros puntos de nuestra ciudad?, las promotoras ya saben el camino, si no me amplías la volumetría y la densidad, no construyo. ¿Con qué argumentos se les podría denegar dicha petición si ya tenemos diferentes precedentes? ¿Por qué a ellos sí y a nosotros no?

Digo esto porque aquellos vecinos que están callados porque no les afecta, mañana se pueden encontrar con que al lado de su adosado le construyan una torre de diez plantas, o lo que pida el promotor de turno, que, por lo visto, aquí hay barra libre. Y, entonces, crearemos una plataforma para protestar, pero ya será tarde, pues las y los vecinos que en estos momentos requieren tu solidaridad y apoyo, ya tendrán sus casas rodeadas por torres de 10 alturas y dirán: ‘se creían que no les iba a llegar a ellos’.

Desde la Asociación Vecinal la Forja creemos que la única forma que tenemos para evitar este atropello es uniendo nuestras fuerzas. Estamos convencidos de que la creación de plataformas para reclamar lo mío es lo que divide y es lo que la administración quiere hagamos, por eso las fomenta y apoya , porque así nadie sabe lo que se les cuenta a las otras. Desde la Asociación Vecinal la Forja proponemos hacer un frente común de todos aquellos barrios que se sientan perjudicados o se puedan sentir en el futuro, unirnos alrededor de una o varias asociaciones vecinales legalmente constituidas como entes jurídicos. Si así lo hacemos, el camino se ensancha y se allana. Se podría, incluso, si lo creemos oportuno, ir por la vía judicial a través de un despacho de arquitectos y abogados especializados en Urbanismo.

Pelotazo

Esto que se pretende hacer en una ciudad que tiene suelo urbano de sobra, tiene toda la pinta de ser un presunto pelotazo en toda regla. Si no quieren construir es sencillo, se les aplican las ordenanzas municipales que para eso están, obligar a mantener los solares limpios y en condiciones libres de ratas y quien no lo cumpla, lo hace el Ayuntamiento y se les pasa la factura y la correspondiente sanción por incumplimiento del requerimiento hecho por el consistorio.

Esto solo se logrará con la unidad de todas y todos, juntos tenemos fuerza, divididos en plataformas damos risa, vamos, que se nos ríen en la cara. También sería interesante conocer quiénes son los propietarios de las parcelas recalificadas y en qué año fueron adquiridas, decimos esto porque cuando desde esta asociación vecinal se ha pedido que se notifique a los dueños que tienen la obligación de mantener sus solares limpios, se nos ha dicho que era muy difícil contactar con los dueños, al parecer, ahora, que hay que repartir beneficios, ya no es tan difícil hablar con ellos.