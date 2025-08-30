El tráfico portuario de Sagunt retrocede un 4,5 % en julio y mantiene la tendencia anual en negativo

Superado el ecuador del año, el puerto comercial de Sagunt sigue en tendencia negativa. Según los últimos datos publicados por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), el tráfico de mercancías en las instalaciones de la capital del Camp de Morvedre cayó un 4,5 % durante el mes de julio, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Esta bajada equivale a 203.502 toneladas, situando el volumen total en más de 4,3 millones de toneladas entre enero y julio. La reducción ya alcanza un 10,3 % en el acumulado del año respecto al pasado. Tal y como apuntan desde la entidad portuaria, estos números dependen directamente de las distintas realidades en el contexto internacional.

Desglose operativo

Una de las operaciones que más ha lastrado los datos del mes pasado fueron las relacionadas con el granel sólido, con una caída de casi 25.000 toneladas (-4,4 %). Aún más significativa fue la reducción de mercancías no containerizadas, que se desplomaron en más de 300.000 toneladas (-13,6 %) en comparación con el mismo periodo del año anterior. La cantidad de automóviles también se redujo y, pese a mantenerse por encima de las 100.000 unidades, registró un retroceso del 4,5 % (103.685).

Imagen de las instalaciones portuarias en Sagunt. / Daniel Tortajada

Pero no todas las operaciones se han visto reducidas. Las cargas de granel líquido y el avituallamiento han aumentado su volumen en más de un 5 %, llegando entre ambas a superar las 80.000 toneladas. Por su parte, el gran culpable de que el tráfico no haya presentado una caída aún mayor ha sido el flujo positivo de mercancías containerizadas, que han experimentado un notorio ascenso del 20 %, acariciando las 55.000 toneladas.

Por otra parte, la cantidad de buques que han llegado a las instalaciones portuarias también se redujo. De rozar las 700 embarcaciones en el ejercicio anterior, las terminales saguntinas han recibido 14 menos.

En la radiografía facilitada por APV, se muestra lo que en el mundo marinero se conoce como GT (Gross Tonnage), una medida internacional que expresa el tamaño o capacidad total de un barco. Pues desde enero, el volumen total de arqueo de todos los buques entrados ha sido de casi 14,1 millones de toneladas, llegando a caer en 534.067 respecto al año precedente. Sin entrar en mayor profundidad, lo que muestra esta medida es que no solo han atracado menos embarcaciones, sino que las naves que han llegado también eran más pequeñas.

Un puerto importador

Otra de las realidades que confirma el último informe de la APV es que el puerto de Sagunt es una terminal importadora. Pese a que tanto cargas como descargas totales, siguiendo la tónica dominante desde el inicio de 2025, han disminuido en un 4,5 %, la diferencia más notoria se encuentra en las toneladas cargadas, que disminuyen hasta 1,3 millones (11 %). De este modo, esta tendencia a la baja permite afirmar que en estos momentos hay más del doble de toneladas desembarcadas (2.929.788), que exportadas desde el propio puerto.

Imagen de archivo de bobinas en el puerto comercial de Sagunt. / Daniel Tortajada

Sin embargo, menor cantidad de mercancía no siempre es sinónimo de menos contenedores. Y es que, aunque haya llegado menos tonelaje, la cifra de TEU (unidades equivalentes a contenedores de veinte pies o seis metros de longitud) ha crecido. Es más, durante esta primera mitad del año se ha superado la barrera de los 35.000, una crecida cercana a los 5.000 contenedores estándar. .

A ello se ha de añadir el dato más llamativo obtenido a través de este estudio, el relativo a los contenedores en tránsito. En contraste con los apenas cinco contenedores que arribaron al puerto como escala dentro de un viaje mayor, hasta la fecha se han gestionado casi 300 TEU que han realizado transbordo para continuar su trayecto hacia el destino final. Esta cifra representa un incremento proporcional del 5.660 %.