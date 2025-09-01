Dos detenidos en menos de 72 horas por violencia machista en Sagunt

Las denuncias por violencia de género se han saldado con dos personas detenidas este fin de semana en Sagunt por parte de la Policía Local en menos de 72 horas.

El primer arresto se produjo en la madrugada del viernes en el Port de Sagunt después de recibir el aviso de que una mujer había sido golpeada en el ojo por su pareja.

La intervención de la Policía Local permitió ratificar que la víctima presentaba moratones en los ojos, al parecer, tras una fuerte discusión en la que su pareja también la cogió del brazo y forcejeó con ella. Por ello, el hombre fue arrestado.

El otro caso se produjo en la madrugada del domingo en otra calle del Port de Sagunt. Los agentes de la Policía Local acudieron al domicilio al ser alertados, pero nadie abrió la puerta hasta unos diez minutos más tarde.

Cuando al fin pudieron acceder, la mujer aseguró que su pareja la había retenido en ese tiempo, golpeándole en distintas partes del cuerpo, por lo que también acabó derivada a un centro sanitario mientras el hombre era arrestado.

Ayuda

Ante cualquier caso de violencia contra las mujeres, el Ministerio de Igualdad presta un servicio telefónico de información y atención inmediata al que se puede acceder marcando el 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

Las víctimas de violencia machista también pueden llegar a obtener un sistema de teleasistencia que les permita pedir ayuda, siempre que cumplan determinados requisitos: El Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (Atenpro)