El BM Morvedre se estrena en casa tras pinchar en el debut

El guion esbozado por Manu Etayo en la previa del estreno del BM Morvedre en la Liga Guerreras Iberdrola se cumplió, al no poder las saguntinas aguantar el ritmo del Elda Prestigio (32-24) en la segunda mitad. El entrenador navarro reconoce que el partido "se nos hizo muy largo".

Además de llegar algo cortas de preparación y efectivos, las visitantes se vieron lastradas por la descalificación directa de la debutante Lilly Torok poco después del descanso, lo que "condicionó el rendimiento físico y táctico" del equipo, según apuntan desde el club.

Muy buena primera mitad

El técnico añade que "sabíamos que iba a ser difícil aguantar los 60 minutos, así que nos quedamos con los primeros 30, que fueron muy buenos", hasta el punto de marcharse al vestuario con empate a 13. Especialmente positivo fue el rendimiento defensivo, "que nos permitió correr" y anotar goles rápidos, según explica Etayo.

Lucía Gámez fue una de las destacadas. / Vicen Muñoz

María Pérez con 8 goles fue la máxima anotadora del BM Morvedre, que apenas tiene margen para que las dos últimas jugadoras en llegar, Bea Masseu y Fernanda Couto, se integren al equipo para disputar la segunda jornada, que se adelanta a este miércoles a partir de las 20 horas en el pabellón René Marigil.

Debut en casa

Pese a tratarse de un recién ascendido como el Zonzamas Pluscar Lanzarote, Etayo advierte del músculo económico de las canarias, que les permite ser aspirantes a algo más que la permanencia. Las saguntinas, sin embargo, buscarán hacerse fuertes en casa y sumar sus primeros puntos para no verse abajo en la clasificación desde estas jornadas inaugurales.