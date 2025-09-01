Els gegants de la marjal (de Canet)
Un conte per a la meua neta Eli i tots els xiquets que estiuegen al poble
Albert Ferrer Orts | Universitat de València
A prop de la mar, en una llarga planura que suaument baixa de la muntanya farcida de verds intensos i també de més matisats, a mode de catifa persa elaborada amb mil filatures, hi havia disperses un munt de casetes blanques a les quals s’hi accedia per camins serpentejants esculpits des de temps immemorials per les rodes de carro que espentaven metòdicament matxos i haques, els millors amics dels llauradors amb el permís dels gossos ratoners i els gats de pallissa.
Aquell indret, esguitat d’aiguamolls, generoses séquies i sequiols d’aigua fresca i transparent, arrossars, melonars i hortalisses, limitava amb un mur de dunes tan eixutes com la sorra del desert i, un poc més avall, la massa infinita d’aigua blavenca de la mar, abatuda per ones cadencioses que esclataven espumoses en la platja d’arena fina i cristal·lina. Un paisatge que s’estenia més enllà, cap al sud i el nord, i on covaven cada estació un munt d’aus provinents de llocs llunyans, atretes per la riquesa vegetal i la fauna menuda que en ella habitava.
Aus que volaven durant el dia i també la nit, incansables, per allò de buscar el cau idoni on residir, emparellar-se i poder covar els ous que, passades unes setmanes, esdevindrien els seus fillets per criar. Ben mirat, paradisos en què només els agricultors entraven i eixien a diari per fer les seues labors i guanyar-se el jornal o, com es deia llavors, portar a la llar el seu pa de cada dia. Ells i la fauna convivien en harmonia perquè tots es beneficiaven de la convivència lluny del soroll dels pobles i de l’enrenou de les ciutats.
I així seguiren les coses fins que algun foraster pensà que aquell paratge natural en què tot tenia una explicació -perquè tot romania en pau mentre escalfava el Sol de valent o plovia a mars i, a boqueta nit, s’obria el cel amb la Lluna i infinitat d’estels relluents mentre els rats penats volaven sense rumb a la recerca d’insectes- havia de desaparéixer per a construir edificis residencials que substituiren aquell oasi de pau apenes modificant durant tant de temps, tant que ningú ho recordava.
A poc a poc, començaren a aparéixer màquines i gent fent molt de soroll, un baluern desconegut i esglaiador que alterà la pau dels seus habitants de sempre, gairebé anònims: granotes, gripaus, serps, aus, roedors, insectes…, com també els animals domesticats que anaven i tornaven obedients amb els llauradors després de cada jornada.
Aviat, aquell verdor impol·lut comença a emboirar-se per la pols que les màquines generaven arrasant de qualsevol manera la vegetació que hi havia, tombant els fruiters i els xiprers monumentals -els arbres que s’enlairaven magestuosos al cel- i foradant la terra ferotgement, mentre creixien enormes gegants de ferro en forma de grua i els camions carregats entraven i eixien com ho fan les abelles en el buc, sense descans. Res no fou igual que abans des d’eixe moment, des que eixos gegants començaren a moure’s i fer sorgir de la terra enormes finques i cases residencials que anaren engolint-se la naturalesa, l’aigua i els camps de cultiu per acostar-se a la platja, abans verge.
Els animalets hagueren de marxar, els llauradors no tenien horts que treballar i els carros i les haques deixaren de tindre utilitat. Hagueren d’anar abandonant el seu refugi i deixar-lo perdut en no poder acceder-hi com abans. Després dels primers edificis vingueren els primers carrers, les primeres urbanitzacions i nous arbres que, amb els anys, cresqueren i cresqueren fins a esdevenir els nous gegants del que abans fou marjal i aleshores era asfalt, cau de nous residents en forma de xicotets animalets i ombrívol del veïnat. Els nous habitants que, passats els anys, volgueren tornar a tallar-los per les coses de l’ésser humà, inconscient de que, sense eixos bells i generosos gegants d’enormes troncs, branques i copes, la vida mai no tornarà a ser igual.
Suscríbete para seguir leyendo
- La industria del Camp de Morvedre da un paso atrás antes del despegue
- Tres ayuntamientos se suman a Sagunt en el incumplimiento de la regla de gasto
- Sagunt actuará para evitar el «caos» en un aparcamiento
- Adjudicadas las obras para rehabilitar el Antiguo Economato como centro de día
- Quart de les Valls despide a José Sevillà Ibars
- Las privatizaciones en la empresa pública de Sagunt provocan críticas
- Verano de contratiempos en el litoral norte de Sagunt
- Brillo para un Teatro Romano pendiente de recuperar todo su aforo