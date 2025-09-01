El estudio de inundabilidad de Benavites obliga a medidas correctoras en el nuevo colegio

La necesidad de implementar medidas correctoras en el proyecto de construcción del nuevo CRA Benavites-Quart de les Valls (Centro Rural Adaptado) para hacer frente al estudio de inundabilidad de la zona, ha generado cierto retraso en la licitación de la obra, que se tenía prevista para antes del verano.

La falta de un informe técnico ha impedido además llevarla a aprobación en el pleno del pasado 1 de agosto, fecha que tampoco parecía conveniente para licitar por la merma de competencia que podía suponer sacar a concurso la instalación educativa en esas fechas, avanzaba el alcalde, Carlos Gil.

Licitación

Con todo ya en regla, el presidente de la corporación tiene la intención de llevar el asunto a una sesión extraordinaria de septiembre o si no, al pleno de primeros de octubre, por lo que «la licitación se llevará a cabo en breve», decía.

En cuanto a las medidas correctoras exigidas, Gil avanzaba que se concretan en levantar el forjado del colegio unos 60 centímetros, cimentar en alto, aclaraba.

Si el «timing» previsto se cumple, la idea es que las obras del nuevo centro escolar puedan arrancar a principios de año. «En el mes de diciembre se realizaría la mudanza a las aulas prefabricadas y en enero comenzarían las máquinas», describía el primer edil.

Traslado

Respecto al traslado, se barajan dos opciones, por un lado, al polideportivo, del que se ocupará parte o la instalación de prefabricadas en el terrenos colindante al colegio, parcela que ya es municipal.

De esta manera, los cerca de 100 alumnos podrían inaugurar el nuevo colegio para el curso escolar 2028, ya que el plazo de ejecución de la obra es de dos años

Cabe recordar que el proyecto, que forma parte del Pla Edificant, cuenta con un presupuesto cercano a los 2.300.000 euros.