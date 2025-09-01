El exalcalde de Quart de les Valls se suma al proyecto de Unión Municipalista

El exalcalde de Quart de les Valls entre 2015 y 2023 por el PSPV-PSOE, Néstor Albert, ha decidido reincorporarse a la política local pero, esta vez, ya no lo hará con los socialistas que ahora ostentan la vara de mando a través de Lara González, sino desde la Unión Municipalista que ahora mismo es clave en la gobernabilidad de la Diputació de València a través de Ens Uneix.

Como explican desde esta última formación, Albert "trabajará para que en su municipio se conforme una candidatura municipalista de cara a las elecciones de 2027, además de colaborar en la confección de listas en el conjunto del partido judicial de Sagunto".

Néstor Albert ha subrayado que la política debe ser “la herramienta fundamental para ofrecer soluciones reales a los problemas de la sociedad y mejorar la vida de las personas”. Asimismo, el exalcalde de Quart de les Valls ha señalado que el clima político actual está “más centrado en el enfrentamiento y el ‘y tú más’ que en la búsqueda de consensos y soluciones, lo que recuerda más a una discusión infantil que a un verdadero debate parlamentario”.

Por otro lado, Albert considera “imprescindible que la voz de los municipios llegue con fuerza tanto al Congreso como a las Cortes” y ha defendido que Unión Municipalista es “el mejor representante de esa voz local, capaz de trasladar las necesidades y prioridades de los pueblos y ciudades a los espacios de decisión”.

Experiencia

El presidente de Unión Municipalista y alcalde de Nules, David García, ha valorado la incorporación destacando que “cada vez más personas con experiencia en la gestión municipal se suman al proyecto porque comparten la misma visión: situar a los vecinos en el centro de la política y dar respuesta a sus problemas reales, alejados de la crispación de los grandes partidos”.

La implantación de esta formación en Quart de les Valls y en el partido judicial de Sagunt forma parte del proceso organizativo que la confederación está desarrollando en todas las provincias, con el objetivo de extender un proyecto político que nace desde el ámbito local, con vocación de transversalidad y centrado en la resolución de los problemas reales de los municipios.

Unión Municipalista

Fundada en 2024, Unión Municipalista es una confederación que agrupa ya a 300 partidos locales independientes de toda España, como explican desde la entidad. La formación aspira en las elecciones municipales de 2027 a aumentar sus representantes en ayuntamientos, diputaciones y entidades supramunicipales. Unión Municipalista presentará por primera vez candidaturas a las elecciones autonómicas y obtener representación en parlamentos regionales.