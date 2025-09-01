Así fue el primer encierro campero de Torres Torres
El esperado acto reunió a numerosos aficionados pese al calor
El encierro campero realizado por primera vez en la semana taurina de Torres Torres reunió a un buen número de caballistas y a numerosos aficionados de toda la comarca pues el calor no restó afluencia a un acto realizado a mediodía.
Los mansos fueron guiados por los caballospor un recorrido por el pueblo, en un acto que "fue muy esperado y dejó momentos vistosos", según varios aficionados.
Los toros embolados tampoco faltaron en una semana taurina que concluyó sin incidentes, como han explicado fuentes próximas a la comisión organizadora.
Ahora, la localidad vivirá este martes el inicio de las fiestas patronales que se prolongarán hasta el 10 de septiembre. En ellas habrá desde juegos infantiles a magia, cabalgata, noche de play backs y otra de DJs.
No faltarán celebraciones religiosas como la ofrenda de flores o la procesión en honor a la patrona, la Mare de Déu de la Llet, y el tradicional baile del mantón.
