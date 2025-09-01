Sagunt despide su verano cultural con arte y tradición

La concejalía de Cultura de Sagunt se despide del verano con una programación repleta de propuestas de calidad. Pendientes de definir la agenda otoñal, el consistorio ha confirmado varios eventos que marcan una prometedora transición entre temporadas.

En el apartado expositivo, la primera muestra podrá visitarse del 3 al 26 de septiembre en la Casa Municipal de Cultura. Se trata de una detallada colección de maquetas de embarcaciones firmada por Vicente Aleixandre Gilabert. A esta le seguirá L’art amb llum pròpia, una exposición de pintura que reúne obras del alumnado del CO San Cristóbal. Estará abierta al público del 8 al 27 de septiembre en el Centro Cultural Mario Monreal.

Flamenco y teatro grecolatino

La música también será protagonista. El jueves 5 de septiembre, a las 22 horas, los jardines del Centro Cívico del Antiguo Sanatorio acogerán la actuación del cantaor Gregorio Moya, ganador de la prestigiosa Lámpara minera en la LXIV edición del certamen Cante de las Minas, organizado por el Ayuntamiento de La Unión. Por su parte, la Sociedad Musical Lira Saguntina interpretará el Concert excel·lent el 27 de septiembre a las 19 horas en el Auditorio Joaquín Rodrigo.

Cartel informativo de la película "Las Troyanas" / Levante-EMV

La cultura clásica tendrá un espacio destacado gracias a la colaboración con el Museo de la Escena Grecolatina. La Casa dels Berenguer será escenario de dos actos. El primero, el viernes 5 de septiembre a las 19.30 horas, será el cinefórum Redescubriendo a Irene Papas, seguido de la proyección de la película Las Troyanas. El sábado 6, también en la Casa dels Berenguer y a las 22 horas, se representará el oratorio La voz de Casandra, una propuesta escénica que conecta con el legado teatral grecolatino.

La concejala de Cultura, Ana María Quesada, ha destacado que esta programación continúa con el impulso cultural del verano, subrayando "la calidad y diversidad de las actividades propuestas para septiembre, fruto del trabajo conjunto con entidades culturales locales y de otras comunidades autónomas, con el objetivo de seguir acercando la cultura a la ciudadanía".