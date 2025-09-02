Colillas a la mar en Canet

Botellas de plástico y cristal, envases de todo tipo, trozos de pizza o hamburguesa, patatas o filetes empanados, y colillas de cigarros, demasiadas. Trece toneladas de residuos se recogieron en el mes de julio a lo largo de 1.250 metros que tiene la playa de Canet d’en Berenguer. En agosto se esperan unas diecisiete. En enero se recogieron 258 kilos, y en mayo, 2.774 kilos.

Hay que destacar que la arena se convierte en un cenicero gigante. Las colillas alfombran calles y parques, y sobre todo los alrededores de terrazas y bares. Ahí se ven, pero en la arena quedan enterradas. Y tardan entre uno y diez años en degradarse. El filtro libera metales pesados que contaminan el agua y la tierra. Algunos siguen negando que esto produce el cambio climático.

Colillas en la playa. / Angie Melero

Este año, desde mediados de junio, en la Oficina de Turismo se han entregado unos 750 ceniceros en forma de cucurucho. En cada acceso a la playa hay un cartel que lo indica: “l´a arena de la platja No és teu cendrer. Demana´n un a l´Oficina de Turisme”.

Cenicero cucurucho repartido en Canet. / Levante-EMV

La población de Canet d´en Berenguer se triplica y con ello la cantidad de desperdicios. Hay una población flotante de 20.000 personas. Aunque existe gran cantidad de papeleras en los accesos a la playa, parece que nos cuesta utilizarlas.

No le falta razón al concejal de Medio Ambiente, quien afirma que se intenta concienciar, pero es muy difícil. Todos los días se realiza una criba a mano y con las trillas, y como mínimo 3 veces a la semana se limpia con maquinaria específica.

Un operario recogiendo residuos en la playa. / Angie Melero

En España, cada día aumenta el número de playas sin humo, la mayoría en Galicia, con más de 240. En la Comunidad Valenciana no llegan a 50. Es decisión municipal, y en Canet, según una encuesta, la mayoría sigue queriendo fumar en la playa.