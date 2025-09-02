Los delitos de violencia machista crecieron un 32 % en Sagunt tras abrirse el año

La violencia machista continúa en ascenso en el partido judicial de Sagunt por mucho que, supuestamente, la sociedad esté en pleno siglo XXI más concienciada, preparada y sensibilizada con el feminismo y los derechos que este movimiento defiende. Según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, la herramienta más objetiva para medir esta realidad, el número de delitos denunciados y relacionados con la violencia contra la mujer creció más de un 30% en Sagunt durante el primer trimestre de este 2025.

Si durante el mismo periodo de 2024 se registraron un total de 139 enmarcados en la categoría de violencia de género, un año más tarde la cifra ha ascendido hasta 184, lo que supone un incremento de 45 casos en los tres primeros meses del año. En particular, la categoría interna que más crecimiento experimentó fue la relativa a lesiones y malos tratos tipificados en el artículo 153 del Código Penal, que concentra buena parte de este aumento con 132 nuevos casos —29 más que en 2024— y refleja cómo la violencia física leve y los episodios de maltrato ocasional continúan siendo los más frecuentes en este tipo de delitos.

Hasta llegar a los 184 delitos registrados, el listado publicado recoge también 9 infracciones de quebrantamiento de pena, lo que significa que el condenado ha incumplido las medidas impuestas por un juez en un proceso anterior también relacionado con la violencia de género.

Manifestación del 8M en Sagunt. / Daniel Tortajada

Durante el periodo comprendido entre enero y marzo tuvieron lugar 6 vulneraciones del derecho a la libertad sexual de la mujer, entre los que pueden encontrarse comportamientos que atenten contra la autonomía sexual de la víctima y su integridad física o psicológica en el ámbito más íntimo y una nueva vulneración, en este caso de la integridad moral. Finalmente, las estadísticas incluyen 36 delitos más enmarcados en la categoría "otros", en la que se hace recuento sobre "hechos delictivos menores" relacionados con violencia de género, como infracciones leves, daños materiales, amenazas leves o acoso que no constituyen delitos sexuales ni maltrato habitual.

Sin vínculo actual con la víctima

Entre las personas condenadas en el municipio (17), 10 de ellos, la mayoría, no mantenían vínculo actual con la víctima —constando como exconyuge o como persona con la que compartió una relación afectiva— y 7 sí se encontraban en contacto directo con las víctimas como sus parejas actuales.

Los datos relacionados con las características de los agresores muestran que más del 80 % de los mismos (14) eran ciudadanos españoles y 3 de ellos eran extranjeros.

Justicia colapsada

Pero esta no ha sido la única mala noticia que ha dejado este informe. El número de casos que ingresaron en juzgados especializados en violencia contra la mujer también ha crecido con respecto al año anterior. En este sentido, el total de asuntos tratados en los tribunales ha sido 203 —13 más que en 2024—, lo que representa una subida del 6,9 %.

Estos 203 asuntos tratados se han distribuido en 22 casos atendidos por la jurisprudencia civil y 181 ( 90 %) tramitados en jurisdicción penal, algo que tiene sentido, pues la violencia de género se considera principalmente materia penal porque implica delitos —graves, en gran parte de las ocasiones—, mientras la jurisdicción civil actúa de forma complementaria, protegiendo derechos familiares y patrimoniales.

Juzgados de Sagunt. / Daniel Tortajada

Sin embargo, no todos los datos han subido. Las cifras caen al contabilizar las resoluciones firmadas en este primer periodo del año. Si el año pasado se consiguieron cerrar 221 casos, en este 2025 el número de expedientes cerrados han disminuido hasta los 176.

De este modo la tasa de resolución baja de un 0,69 a un 0,59 durante el primer trimestre, algo similar a lo que sucede con las tasas de pendencia — que pasan de 4,11 a 4,38—, las tasas de congestión —de 5,11 a 5,54— o las tasas de sentencia, que se mantienen unas cifras bastante altas. Siguiendo el orden esto significa que, durante el periodo mencionado, los tribunales han resuelto menos casos, han recolectado aún más expedientes pendientes y se encuentran aún más congestionados que un año atrás.