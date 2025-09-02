Arrestado tras dañar un coche aparcado en Sagunt y derribar varios bolardos metálicos

El conductor de un coche provocó en la madrugada del sábado numerosos daños a un vehículo estacionado en una calle del núcleo histórico de Sagunt , además de derribar cuatro bolardos metálicos antes de huir a toda prisa del lugar.

El hecho se produjo sobre las 5:30 de la mañana y el estruendo fue tal que despertó a numerosos vecinos de la calle Conqueridor donde se produjeron los hechos, justo al lado del edificio principal de los juzgados.

Tras derribar los bolardos al girar hacia el río desde la avenida Doctor Palos, el hombre, de mediana edad, perdió el control del coche.

La peor parte entonces se la llevó un turismo aparcado, al que dejó con todo el lateral rayado, un retrovisor roto y la rueda delantera izquierda reventada.

Bolardos metálicos derribados. / Levante-EMV

Además, huyó pese a que algunos bolardos quedaron en medio de la calzada.

Arresto

La intervención de la Policía Local permitió detener poco después al conductor responsable de los daños en una avenida cercana, tras comprobar que su turismo, un BMV, también presentaba signos de haberse visto implicado en un accidente, tanto en el parachoques delantero como en otras partes del vehículo.

El hombre, según ha podido saber Levante-EMV, dio positivo en la prueba de alcoholemia, en una cantidad que superaba los 0,60 mg por litro de tasa de alcohol en aire espirado, por lo que quedó detenido al considerarse ya solo esto un delito tipificado en el Código Penal. Las penas, no obstante, siempre son más graves si al final se considera que hubo además una conducción temeraria.

