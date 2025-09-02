La gastronomía será protagonista en el VI Septiembre Sefardí de Sagunt

La oferta gastronómica será una de las claves de la VI edición del Septiembre Sefardí que empieza este viernes, día 5 de septiembre, en Sagunt y acabará el día 28.

La Concejalía de Turismo ha preparado de nuevo un amplio programa de actividades en colaboración con diversas empresas locales.

Este año, de hecho, por consumir productos sefardíes o alojarse en los establecimientos participantes, se podrá realizar de forma gratuita una visita nocturna a la judería realizada por la empresa Pars Tours Visitas Guiadas.

Las visitas se realizarán todos los viernes y sábados de septiembre a las 22 horas, y serán exclusivamente para quienes hagan una consumición mínima de 20 € en productos sefardíes y reciban automáticamente los vales con las gratuidades y hagan la reserva previa obligatoria en los siguientes teléfonos: 96 265 58 59/96 269 04 02, por las mañanas en las oficinas de turismo, y 685 31 54 75, por las tardes al guía Amir.

Vista de la judería de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

La concejala de Turismo, Natalia Antonino, afirma: “Como cada mes de septiembre, la gastronomía y el patrimonio sefardí se dan cita en Sagunto, como ejemplo de las diferentes culturas que dejaron impronta en nuestra ciudad. Una ciudad que acoge, es hospitalaria y se ve enriquecida, año a año”. La concejala añade que Sagunto es una ciudad “que aboga por la convivencia y se enorgullece de que por ella hayan pasado diferentes culturas dejando a su paso un rico patrimonio que contribuye al turismo de la ciudad”.

Establecimientos adheridos

Los establecimientos de restauración SICTED Sagunto, como Artesans Forn la Melica, La Taverna de la Serp, Vivavins y el restaurante Le Fou de Sagunt, así como los alojamientos Casa modernista ‘La Trinidad’ y Villas de Corinto se han unido a esta iniciativa, por lo que han incluido propuestas gastronómicas sefardíes que se ofrecerán durante el mes de septiembre.

Artesans Forn Melica ofrecerá los viernes y sábados dulces sefardíes como bureca con confitura de calabaza y pistacho, orejas de Hamán con mermelada de higo y nueces, pan ácimo Matzá y pan de Shabat Jalá. El restaurante Le Fou ofrecerá en su horario habitual un plato sefardí. En La Taverna de la Serp se podrán degustar tapas sefardíes a la carta. Vivavins ofrecerá en su horario habitual venta de vinos Kosher.

Valencia Assets, con los alojamientos Casa modernista ‘La Trinidad’ y Villas de Corinto, dará la bienvenida a sus alojamientos con unos dulces sefardíes.

Desde los establecimientos participantes se ha manifestado: “En esta edición, como hace ya 5 años, volvemos a poner en valor el patrimonio histórico sefardí de nuestra ciudad con unas jornadas gastronómicas”. Se trata de la transmisión de “unos valores de convivencia de diferentes religiones, que hoy en día hace falta y queremos reivindicar como propio de nuestra sociedad. Pedimos y deseamos que los conflictos allá donde sea se resuelvan con la palabra y no con las armas”, dicen en pleno ataque de Israel a Gaza.

Teatro

El sábado 13 de septiembre, a las 20 horas en el auditorio Joaquín Rodrigo tendrá lugar la obra de teatro Rodrigo, querido maestro, escrita y dirigida por la dramaturga Amparo Vayá e interpretada por Passió per Sagunt. Esta obra de teatro trata sobre la vida del compositor universal de origen saguntino, casado con Victoria Khami, de origen sefardí y que fue los ojos y el alma de Joaquín Rodrigo. El acceso será gratuito hasta completar aforo, pero las personas interesadas en disfrutar de la obra deben reservar su asiento en Servientradas .

Durante todo el mes y a cualquier hora se podrá disfrutar de la Yincana digital turística ‘El secreto del Rabino’ , un juego pensado para toda la familia, que conjuga diversión y aprendizaje, siendo Sagunto el tablero de juego y el móvil la herramienta para jugar. Se accede a través del enlace de la web de Turismo y es gratuito, sin registros y sin descargas. Al finalizar el juego, si se realiza una valoración de la experiencia, se recibirá un premio. Para canjear el premio se debe poner una palabra clave en la valoración, y acudir a la Casa dels Berenguer en su horario de apertura. Los premios estarán disponibles hasta fin de existencias.