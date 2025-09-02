Un incendio en Sagunt deja dos heridos por inhalación de humo

Un incendio en una planta baja situada en pleno casco histórico de Sagunt dejó ayer por la tarde dos heridos por inhalación de humo.

La alerta saltó sobre las 18:59 horas y las llamas provocaron una gran cantidad de humo. De hecho no faltaron momentos de tensión, pues en el interior de la vivienda se había quedado un perro que pudo ser rescatado por un propietario.

Agentes de la Policía Local intentaron sofocar el fuego con un extintor, pero finalmente fueron los bomberos del parque comarcal quienes pudieron dominarlo.

Las llamas se produjeron en el garaje del inmueble, un lugar donde se guardaban bicicletas eléctricas y había diferente material acumulado, como precisaron desde el Consorcio Provincial de Bomberos, a preguntas de Levante-EMV.

Además de controlar el fuego, los bomberos tuvieron que ventilar el local, dado el intenso humo de un incendio cuyas causas se atribuyeron inicialmente a un origen eléctrico.