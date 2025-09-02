La mejora ferroviaria marca el acceso sur a Sagunt

Las obras para colocar los nuevos puentes que permitirán el paso del tren sobre la antigua carretera N-340 continúan marcando el acceso rodado a Sagunt por su zona sur, ya que las obras siguen condicionando también la circulación por carretera por el tramo más cercano a la población y la estrechez de los dos carriles ralentiza el tráfico a determinadas horas del día.

Aunque ya se han retirado los dos puentes metálicos que iban desde Sagunt a Estivella y Puçol, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) trabaja ahora en las nuevas construcciones, que se han previsto hacer de hormigón armado, como ya informó Levante-EMV.

Mejora de toda la línea

En concreto, la empresa Tecsa es la que está realizando estas tareas, dentro del proyecto de construcción de actuaciones complementarias a la mejora la línea Sagunt-Teruel que ha hecho cortar desde hace meses toda la circulación ferroviaria y ha conllevado un transporte alternativo por carretera para trasladar a los usuarios de la línea de Media Distancia València-Teruel-Zaragoza y de la línea C5 de Cercanías València-Caudiel.