La mejora ferroviaria marca el acceso sur a Sagunt

La construcción de los nuevos puentes de tren continúa condicionando también la circulación por carretera

Los carriles sigue estrechados mientras los obreros trabajan.

Los carriles sigue estrechados mientras los obreros trabajan. / M.A.

Mónica Arribas

Sagunt

Las obras para colocar los nuevos puentes que permitirán el paso del tren sobre la antigua carretera N-340 continúan marcando el acceso rodado a Sagunt por su zona sur, ya que las obras siguen condicionando también la circulación por carretera por el tramo más cercano a la población y la estrechez de los dos carriles ralentiza el tráfico a determinadas horas del día.

Aunque ya se han retirado los dos puentes metálicos que iban desde Sagunt a Estivella y Puçol, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) trabaja ahora en las nuevas construcciones, que se han previsto hacer de hormigón armado, como ya informó Levante-EMV.

Mejora de toda la línea

En concreto, la empresa Tecsa es la que está realizando estas tareas, dentro del proyecto de construcción de actuaciones complementarias a la mejora la línea Sagunt-Teruel que ha hecho cortar desde hace meses toda la circulación ferroviaria y ha conllevado un transporte alternativo por carretera para trasladar a los usuarios de la línea de Media Distancia València-Teruel-Zaragoza y de la línea C5 de Cercanías València-Caudiel.

