Sagunt culpa a la Sareb de la pérdida de una subvención

El Ayuntamiento de Sagunt ha tenido que renunciar a una parte de la subvención de 790.000 euros concedida a principios de año a través del plan estatal y autonómico para la adquisición de viviendas sociales.

Desde Iniciativa Porteña, que ha destapado el asunto, se culpa a la "mala gestión" del gobierno local al perder esta ayuda, que estaba destinada a la compra de siete inmuebles en la avenida Fausto Caruana. Sin embargo, fuentes municipales aseguran que esta versión "no se ajusta a la realidad" y señalan directamente como responsable a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida desde sus orígenes como el 'banco malo'.

La concejala de Vivienda, Servicios Sociales y Mayores, Nuria Carbó, es quien precisa que "en medio de la operación y con la ayuda ya concedida, la Sareb hizo una maniobra de venta de todos sus activos a un fondo financiero y fue gracias a la maravillosa gestión de las técnicas del departamento que pudimos conseguir una parte de las viviendas". La edila precisa que se trata de dos "estupendos" inmuebles en la calle Numancia.

Casi 200.000 euros

Según los números que presenta el Ayuntamiento de Sagunt después de la primera mitad del año, esta operación ha alcanzado los 198.000 euros o esa es al menos la cantidad que se refleja en el informe periódico de ejecución correspondiente al primer semestre de este 2025, del que el gobierno municipal dio cuenta en el pleno de agosto.

Desde IP se dan más detalles de esta cuestión, al concretar que la ayuda procede del plan ADHA para el incremento del parque público de vivienda. Sobre las negociaciones con la Sareb, los segregacionistas señalan el problema en que "el precio ofertado por el ayuntamiento era muy inferior a la tasación y lo que pedía la Sareb no permitía al consistorio cumplir con el proyecto que había presentado para obtener la ayuda, así que ha tenido que renunciar", en palabras del portavoz, Eduardo Márquez.

Oferta insuficiente

El edil insiste en señalar a la "falta de gestión" de PSPV y EU por "no ofertar lo suficiente. Sabían que su propuesta era muy a la baja y que había riesgo de perder los casi 800.000 euros", que procedían directamente de la aportación del Ministerio de vivienda a este plan.

"Aun así, pese al grave problema de vivienda que tenemos en el municipio, ha preferido renunciar a la subvención. Se la jugó a una carta y perdió. Si el problema era la falta de fondos en la oficina municipal de la vivienda -reitera Márquez- se debería haber buscado una alternativa y, en vez de aspirar a comprar las siete viviendas, se podía haber rebajado esa cifra".

Poca sensibilidad

El portavoz segregacionista cree que "se percibe poca sensibilidad y falta de empeño en comprar estos inmuebles, que, si bien no hubieran solucionado el grave problema de precios en el Puerto, sí que ayudaría a que el ayuntamiento tuviera a su disposición estas viviendas para ofrecer en alquiler social o ayudar a distintas familias".

Recursos públicos

Márquez considera que "hay muchos ciudadanos en busca de vivienda, que no pueden acceder a su compra debido a los precios tan elevados. Dejar perder porque sí 800.000 euros es no saber gestionar bien los recursos públicos y no estar al lado de la ciudadanía".