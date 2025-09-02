Sagunt debatirá pedir un hub laboral sostenible

El pleno del Ayuntamiento de Sagunt que se celebra este jueves debatirá una propuesta de Compromís para la creación de un hub de ocupación sostenible en Parc Sagunt. La portavoz municipal, Maria Josep Picó, considera que el parque empresarial «necesita una planificación estratégica por parte de las administraciones autonómica y estatal con participación de todos los sectores, para hacer posible un ecosistema de alto valor añadido, con trabajo de calidad y a largo plazo».

La valencianista añade que su propuesta se centra en el impulso de un nodo «de ocupación sostenible, bioeconomía e innovación social para promover el conocimiento y el talento joven, además de hacer posible que los proyectos PERTE -Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica- sean verdaderos catalizadores para consolidar un modelo económico de competitividad en el Camp de Morvedre, apoyo a la economía social y un desarrollo sostenible mediante el uso eficiente de los recursos naturales», argumenta Picó.

Momento idóneo

Compromís per Sagunt considera el momento actual muy adecuado para poner en marcha este proyecto, «promoviendo un trabajo colaborativo y continuado con el sector educativo, empresarial y sindical del Camp de Morvedre, como también de las universidades públicas: Universitat de València, Universitat Politècnica de València y Universitat Jaume I», añade Picó.

Mari­a Josep Picó durante un pleno. / Daniel Tortajada

Según los criterios de creación de los PERTE, insiste la portavoz valencianista, como también el actual contexto de transición ecológica y digital en el marco del Pacto Verde Europeo, el despliegue de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y la misión de Espacios Estratégicos Empresariales, Picó argumenta que es «muy oportuna la promoción de un desarrollo estratégico de Parc Sagunt con una visión integradora e interdisciplinaria capaz de impulsar un tejido productivo competitivo y resiliente a largo plazo».

Consenso

Por estos motivos, Compromís per Sagunt pretende llegar a un consenso entre todas las fuerzas de la ciudad para instar a la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y al Ministerio de Industria y Turismo al impulso y creación de un hub de ocupación sostenible, bioeconomía e innovación vinculado a los proyectos PERTE desarrollados en Parc Sagunt, así como también solicitar a la Generalitat y al Gobierno de España su coordinación para poner en marcha y garantizar la continuidad de este hub en Parc Sagunt, involucrando al ecosistema educativo y empresarial, universidades públicas y sindicatos.