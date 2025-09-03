Dos hospitalizados en Sagunt por inhalar "gas de la risa"
Un hombre de 41 años y una mujer de 47 fueron traslados al centro sanitario de madrugada tras la intervención de varias ambulancias y los bomberos
Dos personas fueron hospitalizadas la madrugada del martes al miércoles por la inhalación de gas tóxico en Sagunt, según confirman desde el Centro de Información y Coordinación de Emergencia (CICU).
El aviso se produjo en torno a las 6 horas y movilizó a una unidad del SAMU, dos de soporte vital básico y una ambulancia convencional, que atendieron a un hombre de 41 años y a una mujer de 47 antes de su traslado al Hospital de Sagunt.
Ventilación
Mientras los servicios sanitarios actuaban en el interior del inmueble, una unidad de los bomberos se personó en el lugar, donde se confirmó que la intoxicación se había producido por inhalación del denominado gas de la risa. Su intervención se centró en la ventilación de la vivienda, según confirman fuentes del consorcio provincial de bomberos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La industria del Camp de Morvedre da un paso atrás antes del despegue
- Tres ayuntamientos se suman a Sagunt en el incumplimiento de la regla de gasto
- Sagunt actuará para evitar el «caos» en un aparcamiento
- Adjudicadas las obras para rehabilitar el Antiguo Economato como centro de día
- Las privatizaciones en la empresa pública de Sagunt provocan críticas
- Los Reyes Magos de Sagunt se conforman con 10.000 euros más
- Sagunt debatirá pedir un hub laboral sostenible
- Colillas a la mar en Canet