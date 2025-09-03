Dos hospitalizados en Sagunt por inhalar "gas de la risa"

Dos personas fueron hospitalizadas la madrugada del martes al miércoles por la inhalación de gas tóxico en Sagunt, según confirman desde el Centro de Información y Coordinación de Emergencia (CICU).

El aviso se produjo en torno a las 6 horas y movilizó a una unidad del SAMU, dos de soporte vital básico y una ambulancia convencional, que atendieron a un hombre de 41 años y a una mujer de 47 antes de su traslado al Hospital de Sagunt.

Ventilación

Mientras los servicios sanitarios actuaban en el interior del inmueble, una unidad de los bomberos se personó en el lugar, donde se confirmó que la intoxicación se había producido por inhalación del denominado gas de la risa. Su intervención se centró en la ventilación de la vivienda, según confirman fuentes del consorcio provincial de bomberos.