Dos heridos en Sagunt por inhalar "gas de la risa"

Dos personas han sido trasladadas esta madrugada al Hospital de Sagunt por la inhalación de gas tóxico en una vivienda del núcleo antiguo de la ciudad, según confirman desde el Centro de Información y Coordinación de Emergencia (CICU).

El aviso se produjo en torno a las 6 horas en la calle Torres Torres y movilizó a una unidad del SAMU, dos de soporte vital básico y una ambulancia convencional.

Los servicios sanitarios atendieron a un hombre de 41 años y a una mujer de 47 antes de su traslado al Hospital de Sagunt, siempre según la información del CICU.

Ese traslado se hizo especialmente por precaución pues, según ha podido saber Levante-EMV, ambos presentaban síntomas como mareos e incoherencias.

Ventilación

Mientras los servicios sanitarios actuaban, una unidad de los bomberos se personó en el lugar, donde se confirmó que la intoxicación se había producido por inhalación del denominado gas de la risa. Su intervención se centró en la ventilación de la vivienda, según confirman fuentes del consorcio provincial de bomberos.

El aviso también activó a la Policía Local, que acudió al ser alertada.