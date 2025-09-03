Faura reclama apoyo urgente y efectivo ante el temporal extremo de julio

El Ayuntamiento de Faura se ha sumado a los pasos ya dados por el consistorio de Quartell al solicitar al Gobierno de España la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil para los campos de cítricos de todo su término municipal a consecuencia de los daños provocados por el temporal extremo del pasado 12 de julio.

La iniciativa, presentada durante el último pleno, busca movilizar "ayudas urgentes y efectivas" para hacer frente a las graves consecuencias que ha sufrido la agricultura local, dado que estos fenómenos "han superado la capacidad de actuación ordinaria de las administraciones locales y los mecanismos de seguro agrario", según explican desde el consistorio tras ese temporal que dejó a mediodía 20 litros por metro cuadrado en apenas 40 minutos, con granizo de gran tamaño, e hizo necesarias también intervenciones de los bomberos, como ocurrió en Quartell e informó entonces Levante-EMV.

La propuesta también contempla un llamamiento en la Generalitat Valenciana, mediante la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente, para la evaluación inmediata de los daños y la concesión de apoyo técnico y económico necesario para la recuperación de los campos de cultivo. Igualmente, se pide el reparto gratuito de productos fungicidas cicatrizantes para evitar la aparición de hongos en los campos afectados.

En este asunto no hubo fisuras y la propuesta fue aprobada por todos los grupos políticos.

Ediles de Faura, en un pleno. / Ayuntamiento de Faura

Modificación de tarifas

En otro punto del orden del día, la Alcaldía llevó al Pleno una moción en lo referente a la actualización de las tarifas de la empresa concesionaria del servicio de suministro de agua potable y alcantarillado para el año 2025. Un aumento conforme a la normativa que pretende ajustar los precios al IPC. La revisión supondrá un incremento del 3,7%, que, para un consumo medio de 7 m³ en el mes representará un incremento de 0,49 euros en el mes. La propuesta estuvo aprobada con los votos a favor de PSPV y las abstenciones de PP y Junts por Faura.

Petición de ayudas

Otra de las propuestas presentadas por la Alcaldía hizo referencia a la necesidad de instar la Generalitat Valenciana a crear una línea de ayudas urgente que permita en los ayuntamientos censar y limpiar las parcelas agrícolas abandonadas, "dado que esta situación representa un problema creciente, tanto desde el punto de vista agrícola como medioambiental", como explican desde el consistorio. "Estas parcelas se transforman en focos de plagas y enfermedades que afectan los campos en activo y también actúan como refugio para fauna silvestre que provoca daños en las explotaciones agrícolas. Además, durante los meses de verano, suponen un riesgo grave de incendio por la acumulación de vegetación seca", añaden desde el ayuntamiento.

La propuesta, aprobada por unanimidad, tiene como objetivo ofrecer "una respuesta inmediata a esta problemática y dotar los ayuntamientos de herramientas para garantizar la seguridad y salubridad de los entornos agrícolas del término municipal".

Ayuntamiento de Faura. / Daniel Tortajada

Lucha contra la corrupción

El grupo municipal Junts por Faura presentó en ese mismo pleno una moción para la prevención y lucha contra la corrupción a las instituciones públicas. En ella, se hizo una condena firme y sin matices a todo tipo de corrupción, especialmente la vinculada a cargos públicos, partidos políticos y grandes empresas.

En ella se insta al Consell de la Generalitat Valenciana a reforzar la independencia de la Agencia Valenciana Antifraude y reinstaurar su Código Ético y Comité de Ética, entre otras cuestiones. En cuanto al Gobierno de España, se pide promover un Pacto de Estado contra la corrupción y la creación de una Agencia Estatal Anticorrupción independiente con capacidad real para prevenir, investigar y perseguir los casos de corrupción, entre otras medidas.

La propuesta fue aprobada con el voto a favor de todos los concejales.

Dos fiestas locales para 2026

Durante la sesión, el ayuntamiento también determinó las dos fiestas locales para el próximo año, que serán el 13 de abril y el 24 de agosto. La moción fue aprobada por unanimidad.