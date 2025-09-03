Le roban casi 2.500 € de mercancía mientras vendía en el mercado de Sagunt

La jornada de hoy en el mercado extraordinario de Sagunt ha acabado saliendo especialmente cara a uno de sus vendedores, al sufrir un robo en su furgoneta mientras él y su familia se ganaban el jornal.

«Al ir a por ella, la he encontrado abierta, con todo revuelto y sin rastro de una caja de bisutería y sin otras cuatro que llevaba de ropa interior de buena calidad, dos de sujetadores y dos de bragas», contaba Pedro Santiago a Levante-EMV poco después de recoger su vehículo y cuando ya estaba acabando de recoger su parada con ayuda de los suyos.

Lateral de la furgoneta. / Levante-EMV

El hombre, vecino del Port de Sagunt , aseguraba que en 25 años nunca le había pasado nada parecido. «Siempre aparco en el mismo sitio, al otro lado del río, y no había tenido ningún problema hasta hoy», explicaba indignado, asegurando que el material sustraído estaría valorado en casi 2.500 euros. «Estamos todo el verano trabajando para nada», lamentaba expresando su intención de denunciar lo ocurrido en la comisaría.

Estado en que quedó su parada a principios de año, por un temporal. / Levante-EMV

"Año malo"

«Llevamos un año malo. Hace meses, tuvimos un montón de pérdidas por la tromba de agua que cayó en el Puerto pues nos destrozó la parada, mojó toda la ropa y nos hizo malvenderla a 2 euros cuando la teníamos a 15 y 20 euros», se lamentaba su mujer.