La nueva depuradora de Sagunt llegará tras más de diez años de espera

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) ya ha elegido a las empresas que se encargarán por casi 50 millones de euros de la construcción de la nueva estación depuradora de Sagunt. Será la unión temporal (UTE) compuesta por Ferrovial, Cadagua y Ocide, que no obtuvo la mejor puntuación en un procedimiento que atrajo una docena de ofertas, pero sí fue la que recibió la mejor valoración técnica y se benefició de que la UTE con mayor puntuación no pudiera justificar su propuesta económica "anormalmente baja".

De hecho, la cuantía del trío de empresas ganadoras es la segunda más alta de todos los licitadores, lo que evidencia la ventaja en el resto de criterios. En este sentido y según la baremación de los técnicos a la que ha tenido acceso Levante-EMV, la oferta de Ferrovial, Cadagua y Ocide fue la mejor en el estudio de interferencias o el programa de trabajo, mientras que también se mantuvo entre las más altas respecto al personal que asignará a las obras.

Depuradora que presta ahora servicio. / DANIEL TORTAJADA

Entre las grandes firmas que mostraron su interés por desarrollar esta infraestructura, todas asociadas en UTE con la única excepción de Dragados, se encuentran Drace, Ciclagua, FCC, Aqualia, Becsa, Torrescámara, Sacyr, Pavasal, Tecopsa, Facsa, Copasa o Bertolín.

Lista en 2027

Tras acordarse hace unos días esta adjudicación, ahora se mantiene el plazo abierto hasta la tercera semana de septiembre para la formalización del contrato y entonces empezarán a contar los 25 meses contemplados en el pliego de condiciones para finalizar la intervención que, de esta forma, debería estar lista para su puesta en marcha a lo largo de 2027. A partir de entonces dará servicio no solo al entorno industrial de Parc Sagunt, especialmente a la gigafactoría de Volkswagen, sino que su ámbito se extenderá por Gilet, Estivella, Albalat dels Tarongers y Petrés.

Esta infraestructura, reclamada desde la capital del Camp de Morvedre desde hace más de una década, pondrá a Sagunt a la vanguardia en la depuración de aguas. Con una capacidad máxima de 40.000 metros cúbicos al día que daría servicio al equivalente de 280.000 personas, la EDAR contará con un "sistema de depuración de fangos activados que permitirá el aprovechamiento energético del biogás generado en el proceso, así como la reutilización de la totalidad de las aguas mediante un tratamiento terciario", según las características técnicas recogidas en el proyecto.

Transformación de la antigua EDAR

Otras ventajas de esta inversión, que se presupuestó en el entorno de los 62 millones de euros y cuenta con financiación europea, es que dejará sin servicio a la actual depuradora, construida en 1979, ampliada en 1993 y que, además de generar malos olores, no tiene la capacidad de eliminar contaminantes para los que no estaba dimensionada. Este espacio se transformará en un tanque de laminación de caudales y bombeo hasta la nueva instalación.

Agricultores

Los agricultores será otro de los colectivos beneficiados con la puesta en marcha de la nueva EDAR, ya que la comunidad de regantes de Sagunt verá satisfecha una vieja reivindicación y podrá aprovechar hasta un máximo de 5 hectómetros anuales de agua depurada de la futura planta.