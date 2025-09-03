La Policía de Sagunt exporta su lucha contra la violencia machista

El responsable del Grup d’Atenció a Dones (GAD) e intendente de la Policía Local de Sagunt , Esteban Feria, ha participado en el Encuentro Nacional e Internacional de Investigación, Innovación y Tecnología 2025 de la Policía Nacional de Colombia con el objetivo de formar y sensibilizar en materia de violencia de género.

El encuentro, celebrado en la ciudad de Medellín, ha consistido en un foro organizado por la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo (ESCER) en el que el intendente ha actuado en calidad de par evaluador y ponente con la charla ‘El Liderazgo Policial ante la Violencia de Género’.

Feria pudo explicar así la labor de la unidad GAD de la que es responsable desde su puesta en marcha en Sagunt en 2017. Además, el también Doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Derecho y Criminología impartió una charla sobre el papel que debe asumir la comunidad universitaria en Colombia, en defensa de la Igualdad y en la lucha contra la violencia de género.

Y es que, según destacó el responsable del GAD, “este tipo de violencia supone un grave problema en ese país, donde tiene unas profundas raíces de carácter histórico, cultural, social y estructural. La Policía Nacional de Colombia es una gran institución, llamada a ser referente en su sociedad en la defensa de los Derechos Humanos y, entre ellos, la Igualdad de Género y su principal amenaza, la violencia de género, emergen como líneas estratégicas principales de actuación, situándola en un papel de liderazgo comunitario. Sin duda, la ponencia, en este importante encuentro, es toda una declaración de intenciones”, dice después de dos años en tareas de divulgación y formación en materia de violencia de género en países de Sudamérica, tras acudir invitado esta vez por el Colegio Mayor de Antioquia.

En ese encuentro también se defendieron y evaluaron distintos trabajos de investigación llevados a cabo por las diferentes Escuelas de la Policía Nacional de Colombia, y se contó con la presencia y participación de otras policías como las de los estados de Aguascalientes y Chihuahua de México y de la República Dominicana.

Dos años de colaboración

La concejala de la Policía Local, María José Carrera, ha destacado “la actuación del cuerpo policial, así como su papel fundamental de trasladar la formación y experiencia del GAD de Sagunt en materia de violencia de género, una tarea que lleva realizándose desde hace dos años”.

El alcalde y concejal de Igualdad, Darío Moreno, también ha subrayado “la importancia de difundir la labor que hace Sagunto en este ámbito, a nivel institucional y policial, ya que para este equipo de gobierno la lucha por los valores de la igualdad y en contra de la violencia de género son una prioridad máxima. Apoyamos siempre estas iniciativas con el fin de disminuir los casos de violencia de género, además de en esta ciudad, en el resto del mundo”.