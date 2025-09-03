La previsión de lluvia obliga a variar actos culturales en Sagunt

La previsión de lluvia para este viernes ha llevado al ayuntamiento a variar actos culturales previstos esa tarde en Sagunt .

El departamento municipal de Cultura ha tomado la decisión al ver que el porcentaje de precipitaciones es del 85% desde el mediodía hasta las 24 horas, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que dan por seguro que lloverá esa madrugada y toda la mañana hasta las 12 horas.

En concreto, el cinefórum Las Troyanas se traslada al centro cultural Mario Monreal y se avanza a las 19 horas, pero se mantiene de entrada gratuita y logra un aforo ampliado.

También cambia de ubicación el concierto previsto en los jardines del Centro Cívico del Port de Sagunt con el cantaor Gregorio Moya, ganador de la prestigiosa Lámpara minera en la LXIV edición del certamen Cante de las Minas, organizado por el Ayuntamiento de La Unión. En este caso, se realizará en la Casa Municipal de Cultura del Port de Sagunt, a las 22 horas.