Sagunt valorará colaborar con la Acadèmia de la Llengua

El Ayuntamiento de Sagunt valorará colaborar con la Acadèmia Valenciana de la Llengua a través de un convenio de colaboración como el que han firmado ya otros consistorios como Vila-real, Algemesí, Alzira, Benicarló, Vinaròs, Dénia, València, Montserrat, Burriana, Elche, Alcoy, l’Alcúdia, Ontinyent, Cocentaina, Moncada y Picassent. El grupo municipal de Compromís ha impulsado esta propuesta después de los polémicos recortes aplicados en el presupuesto de la Generalitat. Lo hace "con el objetivo de fortalecer la relación entre las dos entidades a la hora de fomentar el conocimiento y el uso del valenciano entre la población", como explican desde la formación.

En palabras de la concejala Maria Josep Soriano, “la Acadèmia Valenciana de la Llengua es una institución de carácter público de la Generalitat Valenciana, creada en 1998 y constituida el 2001, que tiene por función determinar y elaborar, en su caso, la normativa lingüística del idioma valenciano y velar por su uso normal. Actualmente, el gobierno de Mazón, con el apoyo de VOX, está protagonizando una serie de ataques nunca vistos en los cerca de 25 años de actividad de esta institución. Desde Compromís, creemos necesario que el Ayuntamiento de Sagunto arrime el hombro y apoye la AVL en estos momentos tan complicados para la entidad”.

Además de recordar que este año se ha previsto la incorporación de la Vall d’Uixó y Burjassot en el listado de ayuntamientos que han firmado estos convenios con la AVL, la edil remarca: “Firmar este convenio con la AVL supone llevar a cabo diferentes acciones por parte de los consistorios, como por ejemplo rotular las vías urbanas —incluyendo caminos, carreteras, barrancos, ríos, partidas, urbanizaciones o dependencias municipales— , garantizar la versión en valenciano del web municipal, potenciar la oficina de promoción lingüística, facilitar instalaciones para la celebración de actas organizados por la AVL u ofrecer al menos el 50% de la promoción cultural local en valenciano, entre otros compromisos”.

Normalización en Sagunt "en uno de los peores momentos"

“Nuestra presencia en el gobierno municipal durante los últimos años ha garantizado que buena parte de estas acciones hayan venido realizándose, aún suponiendo un gran esfuerzo. Con la salida de Compromís del gobierno, se ha podido comprobar cómo la normalización del uso del valenciano, que debería de liderar el consistorio, está en uno de los peores momentos en años: campañas y comunicaciones con la administración local, contenidos de determinadas áreas en la web del Ayuntamiento... Disponibles solo en castellano o con una presencia residual del valenciano. Pensamos que con la firma de un convenio con la entidad que tiene que velar por la normativización y la normalización de la lengua ayudará a avanzar en el reconocimiento del valenciano como lengua vehicular de gran parte de la ciudadanía de Sagunt y dará un impulso a la promoción y fomento de su uso”, concluye la concejala.