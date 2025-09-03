La demanda del tramo marítimo del Pantalán regresará al pleno de Sagunt

El pleno de Sagunt que se celebra este jueves volverá a tratar un proyecto pendiente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). Se trata de la fase marítima del paseo del Pantalán, del que no hay novedades desde que el organismo portuario culpó del retraso a un informe de compatibilidad marina, que se demostró que ya se había emitido, pero que obligaba a incluir en el proyecto una serie de apreciaciones. A partir de ahí, la entidad presidida por Mar Chao se ha escudado en la necesidad de renegociar el convenio con el Ayuntamiento de Sagunt y no ha concretado ningún avance en este proyecto.

Recreación preliminar del tramo marítimo del Pantalán. / Levante-EMV

Iniciativa Porteña es la que llevará el tema a la sesión de septiembre, con la propuesta de acuerdo centrada en instar a la APV a mantener una reunión con los grupos políticos para conocer en qué fase se encuentra el proyecto del tramo marítimo del Pantalán, al igual que el proyecto de integración Puerto-Ciudad, e incluir ese paseo de 310 metros sobre el mar en su plan de inversiones 2025-2029.

Compatibilidad marina

Además de hacer un repaso histórico de esta infraestructura, construida entre 1975 y 1976 por la Compañía Minera Sierra Menera y abandonada a su suerte al caer en desuso, lo que provocó varios derrumbes como consecuencia de distintos temporales, los segregacionistas recuerdan que el pasado año se acabaron las obras de recuperación del Pantalán terrestre, «sin que se concretaran los plazos para el inicio de la segunda fase», en palabras del portavoz municipal, Eduardo Márquez.

Posteriormente, el alcalde, Darío Moreno, según añaden desde IP, explicó al resto de grupos que el informe positivo de compatibilidad marítima imponía una serie de requisitos, que estaban pendientes de estudio, «sin que hasta la fecha se hayan dado más explicaciones».

Paralización

Además de señalar que hace un año se pidió una reunión con la presidenta de la APV y sus técnicos para conocer la evolución del proyecto, Márquez señala que en un encuentro previo «se indicó que la fecha prevista para esa segunda fase era 2024, hito que no se ha cumplido». Así, el edil segregacionista lamenta que la situación del proyecto sea de "paralización", al no tener constancia de que se hayan dado pasos para la redacción del proyecto de ejecución, la dotación presupuestaria y su licitación.

Proyecto

Cabe recordar que, además del paseo de 310 metros sobre el mar, los planes de la APV contemplaban el desmantelamiento de la infraestructura, procedimiento que se dejó a medias en un primer intento, así como el mantenimiento de las pilastras como huella paisajística de lo que fue un Pantalán que entraba más de un kilómetro en el mar.