La Sareb contradice a Sagunt sobre la compra de viviendas sociales

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) no ha tardado en aclarar las versiones contradictorias aportadas por el gobierno y la oposición en Sagunt en torno a la negociación para la compra por parte del ayuntamiento de siete viviendas en la avenida Fausto Caruana para destinarlas al alquiler asequible.

Por una parte, IP culpaba al consistorio por su «falta de gestión» a la hora de concretar el acuerdo que hubiera permitido ampliar el parque municipal, mientras que el PSPV responsabilizaba al conocido como banco malo de «maniobrar» para vender estos inmuebles a un fondo, «en medio de la operación -con el ayuntamiento- y con las subvenciones ya concedidas», en palabras de la concejala, Nuria Carbó, a Levante-EMV.

Cantidades insuficientes

La Sareb, sin embargo, puntualiza que «efectivamente se abrieron negociaciones con el Ayuntamiento de Sagunto para la venta de siete viviendas y se alcanzó un acuerdo sobre el montante económico. En ese punto es cuando se pidió la subvención -por parte del gobierno municipal-, pero no llegó a las cantidades que se habían acordado, así que no se pudo cerrar la operación».

Concentración de hace unos años para exigir que las viviendas de la Sareb pasen al parque público. / Daniel Tortajada

En cualquier caso, desde la sociedad estatal precisan que, como anunció el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, los inmuebles de uso residencial que siguen en la cartera de la Sareb más de una década después de su constitución pasarán a engrosar el parque público de vivienda bajo la gestión de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes).

Parque público estatal

De esta forma, tanto los siete inmuebles de esta negociación frustrada como buena parte del paquete de casi un centenar, cuya propiedad mantiene la Sareb en Sagunt, se ofrecerán al alquiler asequible. Lo que todavía no se ha precisado es cuando podrá cerrarse esta operación que se enmarca en el proyecto Recuperamos las casas que nunca debimos perder, que engloba cerca de 30.000 viviendas en toda España.

La entidad estatal figura como dueña de 250 inmuebles residenciales en el Camp de Morvedre

En el conjunto del Camp de Morvedre, esta medida podría alcanzar hasta 250 inmuebles de uso residencial, que son los que la Sareb tiene en propiedad, según se recoge en su página web. Además de las 94 de Sagunt, el banco malo tiene 36 en Benavites, 35 en Benifairó de les Valls, 30 en Faura, 26 en Quartell, 20 en Gilet, seis en Canet d’en Berenguer y una en Algar de Palància, Algímia d’Alfara y Petrés.

Garajes, trasteros, terrenos...

En cualquier caso, desde la entidad estatal precisan que entre estas 250 «hay distintas casuísticas, como alquileres que Sareb se ha subrogado, arrendamientos sociales y ocupaciones que tenemos en los juzgados. A Sepes se traspasará tanto vivienda vacía como alquilada». La presencia del banco malo en la comarca también se extiende a garajes y trasteros (176), terrenos (134), obras en ejecución (23) y suelo terciario (20), según sus propios registros.