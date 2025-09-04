Benifairó iniciará el curso en aulas prefabricadas

Las aulas prefabricadas del CEIP L’Ermita de Benifairó de les Valls ya están a punto para acoger a los 140 alumnos que empezarán el nuevo curso el próximo martes, día 9 de septiembre, pues el lunes es festivo a nivel local. Durante el verano y, especialmente, en las últimas semanas, el trabajo ha sido “intenso para poder trasladar todo el mobiliario y los equipamientos necesarios para iniciar las clases con absoluta normalidad” explica el concejal de Educación del ayuntamiento, José Álvarez.

Las 15 aulas prefabricadas donde se impartirá el curso académico 2025/2026 han sido instaladas en el Pla de l’Era, una zona verde ubicada en el casco urbano que permitirá a los alumnos contar con un parque infantil y un patio arbolado, disfrutando de las diversas actividades lúdicas y educativas en un entorno seguro. Así mismo, “facilitará el acceso a las instalaciones deportivas municipales, enriqueciendo la oferta educativa y fomentando la práctica del deporte”, expone José Álvarez.

Las instalaciones temporales del nuevo centro educativo cuentan con un total de tres aulas de Educación Infantil y cinco aulas de Educación Primaria, así como un amplio comedor, dos despachos, tres aulas polivalentes y una sala de profesores.

Estas aulas prefabricadas cumplen toda la normativa vigente y disponen de todas las comodidades, como aire acondicionado o calefacción.

Interior de un aula prefabricada en Benifairó. / Levante-EMV

Colaboración

“Desde el ayuntamiento queremos agradecer la gran colaboración que hemos encontrado por parte de la toda comunidad educativa de Benifairó, que ha trabajado de lo lindo para iniciar el curso en las mejores condiciones posibles. En este sentido, el gran esfuerzo que hemos realizado desde el ayuntamiento ha dado sus frutos, garantizando así unas condiciones satisfactorias para el alumnado y el personal docente. Actualmente, estamos a la espera de recibir la autorización definitiva de la Confederación Hidrográfica del Júcar para construir la pasarela peatonal que facilitará un acceso adicional a las aulas prefabricadas a través del barranco. Nuestra previsión es que a lo largo del mes de septiembre esta pasarela pueda estar ya en funcionamiento. En todo caso, el acceso en las aulas prefabricadas está garantizado con plena seguridad”, explica el alcalde, Toni Sanfrancisco.

Nuevo centro

Por otro lado, las obras de construcción del nuevo centro educativo avanzan según los plazos previstos. Una vez finalizado antes de verano el derribo del antiguo edificio, “actualmente se está llevando a cabo la construcción de las canalizaciones para la evacuación de aguas residuales y el suministro de agua, así como el inicio de los trabajos de cimentación del edificio del nuevo centro educativo”, según expone el regidor José Álvarez.

Así pues, “nuestro objetivo es desarrollar el curso 2025/2026 en las aulas prefabricadas pero empezar el siguiente curso ya en el nuevo edificio. Desde nuestro ayuntamiento queremos reafirmar nuestra apuesta por la educación pública y de calidad, trabajando para ofrecer a las familias de Benifairó de les Valls unas infraestructuras adecuadas y un entorno escolar que contribuya al bienestar y desarrollo integral de los estudiantes”, concluye el alcalde, Toni Sanfrancisco