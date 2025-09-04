Eclosión de flamencos antes de lo habitual en Sagunt

Los flamencos protagonizan una de las imágenes más buscadas en el marjal norte de Sagunt que se extiende por su playa de Almardà, Almenara y otros términos municipales.

Se trata de una especie que, como otras, ha llegado antes de lo habitual, debido a la gran cantidad de agua acumulada en el humedal después de que el temporal del pasado 12 de julio arrasara todas las cosechas en el marjal saguntino. Esto, como es lógico, llevó a los agricultores de la partida del Realenc a dejar de bombear, lo que dejó el lugar completamente inundado como habitualmente ocurre en octubre pero no en verano.

Este adelanto también permite ver desde hace unas semanas a los conocidos como 'els rovellats', es decir, a ejemplares de 'morito común' (Plegadis falcinellus).

Flamencos, en el marjal. / Antonio Gómez Bonilla

Sin embargo, las imágenes más buscadas por los amantes de la fotografía son las de los flamencos, especialmente en las partidas del Realenc y La Closa.

Desde hace unos 7 u 8 años, estos ejemplares se suelen ver todos los años en esta zona húmeda en primavera, "especialmente, los que pasan el invierno en los arrozales inundados". Así lo explica a Levante-EMV Enric Amer, un responsable de Acció Ecologista Agró, la entidad que gestiona más de cien hectáreas en este humedal protegido.

"Aquí se suelen quedar un centenar, muchos jóvenes que todavía no tienen el color rosa tan bonito. Los llevan adultos a conocer territorio", detalla.

Actualmente, según explica, están repartidos "en pequeños grupos" en distintas zonas del marjal naturalizado: Desde la Finca de Penya de Sagunt, El Quadro de Quartell, la Palafanga y la finca del Molino de Baix de La Llosa y Calamoix de Almenara.

Otra imagen de los flamencos en el humedal. / Pepe Gil

"Notamos que algunas actividades les producen molestias y se van, como es el caso de los vuelos del campo avionetas de La Llosa", añade el ecologista.

Cigüeñas

En este atípico verano en el marjal, también se pudo ver a mediados de agosto un grupo enorme de cigüeñas en la zona del Ventorrillo situada entre el humedal y les Valls que también levantó expectación. Pero lo que más prima es la búsqueda de las impresionantes fotos que protagonizan los flamencos, ya sea en cámaras profesionales como en cualquier teléfono móvil.