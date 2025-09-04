Sagunt aprueba sus Medallas de Plata de 2025

El Ayuntamiento de Sagunt reconocerá la aportación realizada por cuatro de sus vecinos al entregarles la medalla de plata de la ciudad en el acto institucional del próximo 9 d'Octubre, con motivo del Día de la Comunidad Autónoma Valenciana.

El pleno de la Corporación Municipal lo ha aprobado por unanimidad hoy en el pleno para agradecer su contribución "a la sociedad en general y en especial a engrandecer el nombre del municipio", como explican desde el ayuntamiento.

La artista de talla internacional Victoria Civera y el polifacético Antonio Cosín, la catedrática de Geografía Física experta en el barranco de Poyo, Ana Camarasa y un veterano de las asociaciones de comerciantes, Marcelo Cuadros, serán los distinguidos en esta edición después de que sus nombres se hayan propuesto por diferentes vías pues, por ejemplo, l’Arxiu Camp de Morvedre fue quien propuso el galardón para Cosín tras años reivindicando su legado "como parte esencial de la identidad comarcal", como destacan desde la entidad.

Victoria Civera. / Levante-EMV

Victoria Civera Redondo

Nacida en Port de Sagunt , esta pintora y escultora internacional estudió en la Escuela Superior de San Carlos de València. Su obra empezó a ser conocida en la década de los ochenta dentro del ámbito artístico del action painting y, posteriormente, su producción artística se decantó hacia la figuración neoexpresionista. Residente en Nueva York desde mediados de los años ochenta con su marido, el también artista Juan Uslé, alterna fotografía, fotomontaje y pintura, y su repertorio iconográfico actual se vuelca en el ámbito de la imagen femenina y reflexiona sobre el papel de las mujeres en las sociedades contemporáneas. En 2005 expuso en el edificio Sabatini del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y en 2018, con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española, su escultura Blanquita (2008) formó parte de la exposición El poder del arte, mediante la cual las obras procedentes del Museo Reina Sofía se ubicaron en el Congreso y el Senado. Sus obras se han expuesto en galerías de Francia, Bélgica, Estados Unidos e Italia.

Antonio Cosín. / Levante-EMV

Antonio Cosín Mares

Este delineante proyectista, dibujante y pintor nacido en Port de Sagunt fue, con sólo 13 años, el primer alumno de Antonio Michavila cuando éste volvió de América. Desde muy temprana edad participó en prestigiosas exposiciones y acaparó numerosos premios. En los años sesenta creó el Grupo Gotaces y más adelante también el Grupo Etra. A lo largo de su dilatada carrera ha trabajado para la agencia de publicidad Publips y ha compaginado su profesión de proyectista con la publicidad, el cómic y la ilustración de libros y otras publicaciones. También ha sido autor de carteles de fiestas de la Magdalena de Castellón, Fallas de Valencia y ha sido premiado en fotografía en Zaragoza. Fue consejero de Artes Plásticas de la Fundación Municipal de Cultura de Sagunto. Asimismo, ha creado cursos de dibujo y pintura y fundó el certamen Ciudad de Sagunto. Además de haber ilustrado numerosos libros, es el autor de los dibujos de numerosos libros de fiestas y fallas.

Ana Camarasa. / Levante-EMV

Ana Camarasa Belmonte

Nació en Port de Sagunt y actualmente es catedrática de Geografía Física en la Universitat de València, donde se doctoró en 1992 con la tesis Génesis de crecidas en pequeñas cuencas semiáridas, Barranc de Carraixet y Rambla de Poyo, dirigida por el Dr. Joan Francesc Mateu Bellés. Anteriormente fue profesora titular en la Universidad de Alcalá y en la UV, y ocupó cargos como secretaria y vicedecana en la UAH y coordinadora del Grado en Geografía y Medio Ambiente en la UV. Dirige el Grupo de Hidrología Mediterránea, que estudia crecidas en sistemas fluviales efímeros mediterráneos. Ha liderado diversos proyectos I+D+i sobre riesgo de inundación, episodios de lluvia intensa y elaboración de cartografía de peligro y vulnerabilidad. Además, desde 2017 coordina un convenio de investigación con la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta ante las Emergencias. También trabaja en la actualización del Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas y ha participado en el desarrollo del Mapa Integrado de Peligro de Inundación de la Comunidad Valenciana (MIPICOVA), que armoniza la cartografía del PATRICOVA y del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Así, su labor combina investigación, transferencia de conocimiento y compromiso con la gestión del riesgo en el territorio. Asimismo, colabora en la investigación por la dana que en octubre de 2024 afectó gravemente a la provincia de Valencia.

Marcelo Cuadros. / Daniel Tortajada

Marcelo Cuadros Ginel