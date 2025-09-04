Una nueva asociación promueve en Algímia la ‘I Poesia a la Llum de les Candeles’

La asociación L’Òliba Cultural ha programado para este viernes, día 5, la I Nit de poesia en Algímia d'Alfara.

La cita se ha previsto a las 22 horas en la plaza de la iglesia bajo el título ‘Poesia a la llum de les candeles’ con la participación de los autores Àngels Orat, Vicent Jaume Almela, Isabel Serrano, Rosa Lluch, Imma Monleó y Josep Lluís Abad. Pero, para que la velada sea perfecta, llegará precedida de una cena de sobaquillo.

La iniciativa llega después de meses de trabajo pues la entidad no ha dejado de organizar actos desde que se creó en febrero de este año con el objetivo de promover actividades culturales diversas: biblioteca, club de lectura, talleres de teatro y fomentar el uso del valenciano.

Pese a su corta andadura, bajo la presidencia de Lidia Mateu, la asociación ya ha realizado dos mercadillos de libros.

En este tiempo, la entidad también ha impulsado lecturas en común, como el “Retrato de una mujer moderna”, de Manuel Vicent. Además, celebró el Dia del Libro con actividades para pequeños ya mayores e impulsó un concurso de logotipos entre pequeños y mayores hasta dar con el suyo.

Al margen de esta primera cita con la ‘Poesia a la llum de les candeles’, la entidad también tiene en marcha nuevos proyectos, siempre con la intención de difundir el amor por la lectura y la escritura.