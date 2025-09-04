Seis de cada diez personas desempleadas en el Camp de Morvedre son mujeres

Para muchos, la llegada de septiembre significa retomar la rutina, reincorporarse al trabajo habitual o volver a las aulas. Para otros, en cambio, supone despedirse de los empleos de verano y afrontar de nuevo la incertidumbre de esperar a que suene el teléfono con esa ansiada oferta laboral.

Actualmente, en el Camp de Morvedre se contabilizan 5.115 personas desempleadas. La cifra obtenidas a través de Labora, la base de datos abierta publicada por la Generalitat Valenciana, rompe con la tendencia registrada en junio cuando, tal y como informó Levante-EMV, la comarca alcanzó el menor número de parados de los últimos quince años.

Durante los dos primeros meses del verano, el desempleo apenas creció en 11 personas; sin embargo, entre julio y agosto se ha producido un repunte mucho más notable, con 81 nuevos demandantes.

La estacionalidad como realidad

Aun así, la comparación interanual permite una lectura más optimista. Respecto al agosto del año pasado, el Camp de Morvedre cuenta hoy con 274 personas más trabajando, lo que supone una reducción del desempleo cercana al 5 %. Este descenso encadena ya cuatro años consecutivos de bajadas y va acompañado de un crecimiento sostenido del número de afiliaciones a la Seguridad Social. Una evolución que, si se revisan los datos de ejercicios anteriores, confirma el carácter cíclico y estacional del paro en la comarca.

Empleos de verano en la playa de Canet d´en Berenguer. / Daniel Tortajada

La estacionalidad ha golpeado, sobre todo, a un sector en particular, el sector servicios. Más de la mitad de los nuevos desempleados provenían del sector terciario, especialmente de actividades ligadas a la restauración, la hostelería y el comercio. El sector industrial tampoco ha quedado al margen y por distintos motivos, entre el que se encuentra el cierre en Canet d’En Berenguer de la empresa Obeikan MDF —dedicada a la fabricación de envases para fruta y verdura—, un total de 37 personas han perdido su empleo en los últimos meses de 2025, reflejando que la debilidad no se concentra únicamente en el ámbito turístico.

Las adultas lideran el desempleo

Los datos evidencian también una clara desigualdad según la edad. Lejos de lo que podría pensarse, los jóvenes no son los más castigados. De hecho, el 56 % de los parados (2.870 personas) tienen más de 44 años. Les siguen los adultos de entre 25 y 44 años, que suponen un 38 % (1.941 personas), mientras que los menores de 25 apenas representan un 6 % (304 desempleados). Aunque la diferencia entre tramos sigue siendo significativa, en el ámbito comarcal los porcentajes están algo más equilibrados que en el conjunto de la Comunitat Valenciana, donde seis de cada diez desempleados superan los 44 años.

A la edad se suma otra variable decisiva: el sexo. El paro golpea con más fuerza a las mujeres. Según los datos, en el Camp de Morvedre hay 3.020 mujeres desempleadas, lo que significa que seis de cada diez parados son mujeres mayores de 25 años. Una cifra que confirma la brecha de género en el mercado laboral comarcal y refuerza la necesidad de políticas activas que atiendan específicamente a este colectivo.

Distribución por localidades

En cuanto a la distribución del desempleo comarcal por localidades, pocas cosas han cambiado. El desempleo en el Camp de Morvedre presenta una altísima concentración territorial, con Sagunt como epicentro indiscutible. La capital comarcal aglutina 4.011 personas desempleadas, lo que equivale a más del 78 % del total de la comarca. Esta cifra pone de relieve el peso demográfico y económico del municipio, pero también la vulnerabilidad de su mercado laboral frente a los cambios de coyuntura.

El segundo foco de desempleo se encuentra en Canet d’En Berenguer, con 272 parados que suponen algo más del 5 % del total. A cierta distancia aparecen otras localidades como Gilet (161 personas, un 3,1 %) y Faura (143 personas, un 2,8 %), que concentran una proporción relevante dentro del conjunto comarcal si se tiene en cuenta su menor tamaño poblacional.

En el resto de municipios, las cifras son mucho más reducidas, con porcentajes que no superan el 1,5 % en la mayoría de los casos. Localidades como Benifairó de les Valls o Albalat dels Tarongers rondan el centenar de desempleados, mientras que en pueblos de menor tamaño —como Segart, Torres Torres o Benavites— el paro apenas representa unas pocas decenas de personas.

Trabajadores durante una obra pública en Port de Sagunt. / DANIEL TORTAJADA

En conjunto, el panorama refleja un desempleo fuertemente centralizado en Sagunt, donde se concentra gran parte de la actividad industrial y de servicios de la comarca. Sin embargo, el peso relativo de municipios medianos como Canet, Gilet o Faura evidencia que el problema del paro no se limita únicamente a la capital, sino que también se deja sentir en otras zonas con menor tejido empresarial y dependencia de sectores concretos.