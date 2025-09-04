Sagunt exige que no se impida la pesca deportiva a los mayores de 85 años

La negativa de la Federación de Pesca de la Comunitat Valenciana (FPCV) de conceder licencias a los mayores de 85 años se ha encontrado con un núcleo de resistencia en Sagunt. Primero fue el Club de Pescadores a Caña AHM, quien pidió explicaciones después de que se comunicara la suspensión del permiso para la práctica de este deporte a siete socios que superan esa edad. Las explicaciones, basadas en las limitaciones de la nueva aseguradora contratada, no convencieron a la entidad del Port de Sagunt, que ha apelado al Consejo Superior de Deportes (CSD) y al Ayuntamiento de Sagunt para frenar esta vulneración del principio de igualdad y no discriminación por razón de edad.

Zona de pesca controlada en el nuevo Pantalán del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Así lo recoge la declaración institucional que este jueves se aprobará por pleno, en la que todos los grupos políticos mostrarán su apoyo a la lucha emprendida para que los mayores de 85 años también puedan pescar en la zona portuaria de Sagunt, que tiene concedida el club en exclusiva. Según explican desde la entidad, la FPCV establece cada año dos pólizas de seguros para la pesca deportiva, una de responsabilidad civil y otra por accidentes. Para esta última, la compañía contratada este 2025 tenía un límite de edad de 70 años, que posteriormente amplió a 85, pero no fue más allá al suponer un "riesgo inasumible".

Suspensión de la licencia

La propia federación desconocía este extremo, porque concedió las licencias sin restricciones hasta que se dio cuenta del error y remitió cartas a los afectados a quienes se les suspendía la licencia, con lo que se les prohibía utilizar las zonas de pesca controlada. La entidad porteña pidió explicaciones jurídicas y técnicas, además de plantear alternativas, como la posibilidad de que los mayores de 85 años contrataran una póliza diferente, que les permitiera estar cubiertos y seguir practicando este deporte. Sin embargo, la respuesta de la federación fue "muy escueta, sin justificaciones sobre la limitación de edad y sin abrirse a alternativas".

Otro motivo que ha llevado a la rebelión del Club de Pescadores a Caña son las "presiones totalmente inaceptables" procedentes de la FPCV, que amenazó al club con "reconsiderar el actual modelo de gestión de la zona de pesca controlada del puerto de Sagunto y abrirlo, a partir del próximo año, a nuevos clubes". Lamentan desde la entidad porteña que "más que buscar una solución al problema, la federación se centra en castigar a quienes se muestran críticos con su gestión".

Vulneración de la Constitución

Insisten estas fuentes en que "la denegación de la licencia a mayores de 85 años de manera automática y sin evaluación individualizada de la aptitud física vulnera el principio de igualdad consagrado en la Constitución Española. Además, toda la jurisprudencia exige que las restricciones al ejercicio de derechos fundamentales, como la igualdad y la no discriminación, sean proporcionadas, necesarias y fundamentadas en criterios objetivos, nunca en meros automatismos".

Alternativas

Así y a la espera que el CSD se pronuncie, la propuesta que se aprobará en el pleno de Sagunt exige a la Federación de Pesca de la Comunitat Valenciana que garantice el derecho a la pesca deportiva a los mayores de 85 años en condiciones de igualdad, incluida la posibilidad de suscribir seguros alternativos que no supongan discriminación por razón de edad o, al menos, que se genere un espacio de debate y trabajo para encontrar fórmulas no discriminatorias.