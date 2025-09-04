Primeras reacciones en Morvedre a los últimos datos del paro

El aumento del paro en agosto en el Camp de Morvedre hasta las 5.115 personas ha generado reacciones entre sindicatos y empresariado, que coinciden en que la evolución del mercado laboral tiene luces y sombras, a pesar de la reducción interanual en la cifra de desempleados.

"Mayor estabilidad laboral"

En cuanto a las luces, el secretario de Ocupación de CCOO, José Manuel Muñoz, reconoce que "es positivo que el desempleo se haya reducido en 274 personas respecto a agosto de hace un año, siguiendo la tendencia de reducción interanual de paro que se observa durante los últimos 4 años y que va acompañada de un incremento igualmente interanual en el número de personas cotizantes a Seguridad Social", algo que desde el punto de vista de la organización "pone de manifiesto que subir el Salario Mínimo Interprofesional y potenciar la estabilidad laboral favorece la creación de empleo".

Sin embargo, no pierde de vista las sombras: "El paro registrado aún afecta a 5.115 personas en Camp de Morvedre y muy especialmente a las mujeres (que representan a 6 de cada 10 personas desempleadas) y a las personas de 45 o más años (que representan a más de la mitad de las personas desempleadas)". En este mismo sentido, el sindicato reclama políticas de inserción con perspectiva de género, apoyo a los parados de larga duración y más estabilidad laboral para consolidar la recuperación.

Obreros durante el periodo de construcción de un edificio en Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Desestacionalización del turismo

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM), Cristina Plumed, ha resaltado que la comarca resiste mejor que la media provincial y nacional, donde el paro creció en agosto. En cuanto a las desigualdades de empleo por sexo, afirma que "medir la desocupación laboral en base a este parámetro sirve para recordarnos que debemos seguir trabajando en la incorporación a la mujer a ciertos empleos en los que actualmente no tiene presencia" y ha puesto como ejemplos los sectores industrial y logístico.

"Se necesita como comentamos todos los años, una desestacionalización del turismo, para poder profesionalizar el sector y dar continuidad a esos empleos que generan tantos puestos de trabajo durante la época del verano a lo largo de todo el año", ha apuntado Plumed sobra el aumento de parados en el sector servicios, un sector que tiene su auge durante los tres meses de temporada estival y se va desinflando hasta que vuelve a llegar el mes de junio.

Trabajadora de una cafetería en Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Tanto CCOO como ASECAM subrayan que la comarca avanza en la buena dirección, pero urgen a profundizar en la diversificación económica y la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.