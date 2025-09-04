Victoria de principio a fin del BM Morvedre

El BM Morvedre celebró su primer partido liguero en casa con un meritorio triunfo sobre el Zonzamas Plus Car Lanzarote (27-24), que, pese a ser un recién ascendido, llegaba al pabellón René Marigil con la vitola de un equipo superior en lo presupuestario que le ha permitido confeccionar una plantilla llena de calidad.

Una acción del partido frente al Zonzamas. / BM Morvedre

Sin embargo, las saguntinas fueron mejores de principio a fin, gracias a que "competimos mejor y jugamos en equipo", en palabras del entrenador, Manu Etayo. Con la solidez defensiva y la inspiración de la portería como principales armas, las locales se encaminaban a lo que parecía una cómoda victoria cuando en el ecuador de la segunda mitad mandaban con un renta de 7 goles (21-14).

Sufrimiento

Sin embargo, un parcial de 1-6, con posesión incluso de las canarias para ampliarlo, obligó al BM Morvedre a apretar y llevarse un triunfo "de prestigio", según destacan desde el club, que le permite alejarse de la cola dela clasificación de la Liga Guerreras Iberdrola.

Etayo añade que "creímos y el equipo respondió en los momentos difíciles". Además de felicitar a todas sus jugadoras, entre las que Rebeca López y María Pérez destacaron en el apartado goleador con cinco dianas cada una y Fernanda Cuoto debutó, el entrenador navarro confía en que "esta victoria nos anime a seguir persiguiendo el objetivo".

Próximo partido

El próximo compromiso no llegará hasta el 13 de septiembre, cuando el BM Morvedre rinda visita al KH-7 BM Granollers, que todavía no conoce la victoria después de un complicado calendari ode arranque de la temporada.