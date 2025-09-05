Canet acogerá este otoño la 'I Festa de la Llavor'

El auditorio y la Plaza de los Pescadores de Canet d’en Berenguer acogerán este otoño un evento que, por primera vez, reunirá a ponentes nacionales e internacionales en torno a la paz, la conciencia y el encuentro humano: la primera edición de la 'Festa de la Llavor', un congreso "dedicado a la paz, la conciencia y la transformación personal y colectiva", como explican desde su organización.

Con una programación plural y comprometida, el evento reunirá a ponentes nacionales e internacionales que abordarán temas como la cultura de paz, la educación emocional, la espiritualidad, la sostenibilidad, el arte consciente y el bienestar colectivo.

Será una cita organizada por la asociación “Somos Árboles de Vida" fundada por Ana Bélen Pérez (Directora centro M’Estime, creadora del método Sentir e Instructora de Yoga Kundalini), Leda Escudero (Artista, Facilitadora de Biodanza y Creadora el proyecto “El hilo de la Vida”) y Mayte Martín (Instructora de Yoga Ascentral).

Impulsoras de la cita. / Levante-EMV

“Queremos que esta -Festa- sea una semilla —una llavor— que germine en cada persona que participe. No es solo un evento, es un acto simbólico, vivo y necesario” , explica el equipo impulsor de una cita abierta a personas de todas las edades, ya sean familias, jóvenes o adultos.

El congreso ofrecerá charlas, experiencias participativas y actividades abiertas al público, "todo ello en un ambiente cuidado y humano", indican.

Entre los ponentes estarán el presidente de la asociación saguntina Insproject, Adolfo Pablos, Marta Salvat, Mar López, Anna M. Ceausu, Alberto Sáez, Gema Horcajada, Leda Escudero, Ana Belén Pérez, Cristina Tabernero, así como dos invitados Especiales: Estela Telas, bailarina profesional, coreógrafa, profesora de danza aérea y el cantautor Saul Vanaclocha.

También incluirá espacios para la reflexión, el arte y la conexión entre asistentes.

Vocación de continuidad

La Festa de la Llavor nace "con vocación de continuidad y crecimiento, consolidándose como un referente anual en el Mediterráneo en torno a la cultura de paz" explican sus promotores, además de asegurar que es "sin ánimo de lucro" y el importe recaudado a través de las entradas "será destinado íntegramente a remunerar de forma justa a los ponentes y colaboradores que hacen posible el congreso, cubrir los gastos de infraestructura, logística y producción", así como "reinvertir en el propio evento para garantizar su calidad, accesibilidad y continuidad en futuras ediciones".

Durante La Festa de la Llavor contarán con un espacio pensado para niñas y niños de entre 4 y 11 años, con el objetivo de favorecer la conciliación familiar. "Allí, podrán participar en actividades educativas y en valores, guiadas por educadoras profesionales.", explican. “Queremos construir este encuentro con coherencia, responsabilidad y cuidado. Por eso cada aportación cuenta: no solo como asistencia, sino como acto de apoyo al proyecto”, añaden desde la organización.