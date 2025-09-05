Puesta de largo del Fertiberia

El Fertiberia BM Puerto cierre este viernes su pretemporada, cuando reciba en el pabellón polideportivo del Port de Sagunt al BM Benidorm a partir de las 20 horas. Antes de poner el broche a su preparación, el club rojiblanco celebró un multitudinario acto, en el que presentó tanto a su primera plantilla como a la renovada equipación que lucirá esta temporada, gracias a la alianza con la marca italiana Erreà.

Sobre el uniforme, la nueva 'piel' mantiene los colores rojo y blanco característicos de la entidad, que en la parte trasera incluye la figura de unos de los monumentos más representativos del Port de Sagunt como es el Horno Alto. La segunda equipación mezcla diferentes tonalidades de verde.

Fichajes

Con especial protagonismo para las incorporaciones de este verano (Juani Villarreal, Jakob Pelko, Alex Pozzer, Alberto Serradilla, Nicolás Zungri, Carlos Martín de Bolaños Ruiz y Oriol Teixidor), durante el acto no faltaron los discursos del capitán, Diego Olba; el entrenador, Toni Malla; el presidente, Carlos Argente, y el alcalde de Sagunt, Darío Moreno.

Ambición

Un tema común fue la ambición por devolver al club a la máxima categoría del balonmano español, con un proyecto lo suficientemente sólido como para afianzarse en la Liga Nexus Energía Asobal.