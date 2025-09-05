Sagunto pide a la Generalitat y al Gobierno un 'hub' de empleo sostenible

El Ayuntamiento de Sagunt instará a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, así como al Ministerio de Industria y Turismo, a que "se coordinen y colaboren con el consistorio" para impulsar y crear un hub de empleo sostenible, bioeconomía e innovación vinculado a los proyectos estratégicos del Plan de Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) desarrollados en Parc Sagunt, como la construcción de la gigafactoría de PowerCo. La idea es que involucre también al ecosistema educativo y empresarial de la comarca, y a las universidades públicas valencianas y sindicatos.

Así lo acordó el pleno de la corporación este jueves a propuesta del grupo Compromís per Sagunt. La moción, que fue defendida por su portavoz, Maria Josep Picó, salió adelante de forma casi unánime, con el voto a favor de PSOV-PSOE, PP, Iniciativa Porteña y Compromís per Sagunt, mientras que Vox votó en contra.

La idea busca promover un ecosistema empresarial de alto valor añadido basado en el conocimiento, con capacidad de fomentar el talento joven y hacer posible que los proyectos PERTE devengan verdaderos catalizadores para consolidar un modelo económico de competitividad a largo plazo, creación de trabajo de calidad en el Camp de Morvedre, apoyo a la economía social y un desarrollo sostenible mediante el uso eficiente de los recursos naturales.

PERTE

Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), como informó Levante-EMV, han inyectado más de 164 millones a proyectos empresariales en Sagunt.

En la moción se recuerda que el Consejo de Ministros aprobó el 13 de julio de 2021 el dedicado al coche eléctrico y conectado, donde consiguió un proyecto la filial de Volkswagen PowerCo a fin de construir una factoría de fabricación de baterías para vehículos eléctricos en Parc Sagunt II. A eso se le sumó luego el logrado por la alianza entre la empresa valenciana Zumos Valencianos del Mediterráneo (Zuvamesa) y Naturgy Iberia, que recibió fondos del PERTE centrado en la descarbonización de la industria para su planta de Sagunt.

Por ello, y “atendiendo a los criterios de creación de los PERTE, como también el actual contexto de transición ecológica y digital en el marco del Pacto Verde Europeo y despliegue de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y la misión de Espacios Estratégicos Empresariales, se estima oportuna la promoción de un desarrollo estratégico de Parc Sagunt con una visión integradora e interdisciplinar capaz de impulsar un tejido productivo competitivo y resiliente a largo plazo”, según figura en la exposición de motivos de la moción.