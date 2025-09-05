El gobierno de Sagunt rechaza el último intento de tumbar el ‘basurazo’

El ‘basurazo’ volvió al orden del día del pleno del Ayuntamiento de Sagunt, aunque esta vez lo hizo sin apenas ruido, en comparación con la polémica que ha acompañado durante los últimos meses al incremento hasta los 111 euros anuales de la tasa para la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos.

El origen de este último intento por tumbar esta subida partió de una abogada del Port de Sagunt, que solicitó la revisión de oficio de la ordenanza al denunciar «inconsistencias graves». Considera la letrada que existen causas de «nulidad de pleno derecho» tanto en el acto de aprobación como en la propia ordenanza fiscal.

El alcalde, Darío Moreno, durante una intervención en el pleno de este jueves.lcalde / M.M.C.

La concejala de Compromís, Maria Josep Soriano, fue la única en tomar la palabra durante la sesión plenaria para recordar primero que su formación no estaba de acuerdo con el procedimiento que se había seguido, aunque su intervención se centró en alabar «el gran trabajo» por parte de la abogada, que presentó un «completo y detallado» escrito.

Participación ciudadana

La valencianista quiso destacar de esta forma la posibilidad que tiene la ciudadanía de participar de forma directa en la política municipal, aunque, como en este caso, no haya servido para modificar la decisión que se tomó a finales del año pasado, bajo el amparo de la obligación legal procedente de ámbitos superiores para que todo el coste del servicio sea repercutido en los usuarios.

El modelo elegido por Sagunt es el pago por vivienda con un incremento del 113 % desde los 52 euros anuales que se abonaban hasta el pasado ejercicio, con la salvedad de que, al menos en este primer año, el pago se fracciona en dos plazos los días 10 tanto de septiembre como de octubre, tal y como informó en su momento Levante-EMV.

Disposiciones administrativas

El motivo para rechazar la solicitud de la abogada, según recoge el expediente y confirma el concejal de Hacienda de Sagunt, Toni Iborra, es que «la ley no permite la revisión de oficio en disposiciones administrativas de carácter general, como es una ordenanza, sino en actos administrativos, como puede ser una multa». El informe técnico que avala esta postura, emitido desde el departamento de Gestión Tributaria, precisa en primer lugar un error del escrito, que fechaba la aprobación definitiva de la tasa en abril de este año, cuando en realidad tuvo lugar en diciembre del pasado.

Ya sobre el fondo, el dictamen toma como referencia el artículo 217 de la Ley General Tributaria, que «no permite la revisión de oficio de disposiciones administrativas de carácter general». De esta forma, ni siquiera se admite a trámite la petición, ya que, en caso contrario, habría que haber recabado la opinión del Consell Consultiu de la Comunitat Valenciana, según está previsto en los artículos 47 y 106 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como esgrimió la letrada.

Votación

Así y con los votos favorables del PSPV, ya que el edil de EU-Podem que completa el gobierno municipal no estuvo presente en la sesión plenaria, se rechazó la solicitud. Del resto de formaciones, Iniciativa Porteña votó en contra de tumbar la petición, mientras que PP, Vox y Compromís se abstuvieron.